Оладки здавна готували наші бабусі, адже вони надзвичайно прості та легкі у приготуванні. З додаванням яблук оладки перетворюються на смачний десерт, а якщо ще додати домашнього варення – смакота.
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Рецепт яблучних оладок на кефірі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Для приготування тіста на оладки змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор та вибийте яйця. Вливаємо кефір та вінчиком замішуємо все в однорідну густу масу. Важливо аби тісто було без грудочок.
- Миємо яблука, натираємо на грубу тертку або нарізаємо довільними шматочками. Якщо шкірка у яблук тверда – зніміть її. Перемішуємо яблука з тістом, щоб фрукти рівномірно розподілилися.
- Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо оладки. Обсмажуємо по 1 хвилині з кожного боку. Щоб видалити зайвий жир, перекладайте оладки на паперовий рушник.
- Подавайте страву з родзинками та домашньою сметаною.
Смачного!