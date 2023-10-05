Оладки здавна готували наші бабусі, адже вони надзвичайно прості та легкі у приготуванні. З додаванням яблук оладки перетворюються на смачний десерт, а якщо ще додати домашнього варення – смакота.

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Рецепт яблучних оладок на кефірі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 250 грамів кефіру 2,5%;

– 160 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 3 яблука;

– 100 – 150 грамів соняшникової олії для смаження;

– родзинки для подачі.

Приготування:

Для приготування тіста на оладки змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор та вибийте яйця. Вливаємо кефір та вінчиком замішуємо все в однорідну густу масу. Важливо аби тісто було без грудочок.

Миємо яблука, натираємо на грубу тертку або нарізаємо довільними шматочками. Якщо шкірка у яблук тверда – зніміть її. Перемішуємо яблука з тістом, щоб фрукти рівномірно розподілилися.

Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо оладки. Обсмажуємо по 1 хвилині з кожного боку. Щоб видалити зайвий жир, перекладайте оладки на паперовий рушник.

Подавайте страву з родзинками та домашньою сметаною.

Смачного!

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