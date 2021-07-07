Какие орехи использовать в выпечке и как их правильно подготовить: советы кондитера

Тяжело представить себе сладкую выпечку без орешков! И знали ли вы, что не все орехи подходят для десертов, и не все сочетаются с другими ингредиентами в выпечке? Кондитер Лиза Глинская с удовольствием поделится своими советами, относительно десертов с орешками.

Талантливый украинский кондитер Елизавета Глинская призналась, что ей каждый раз приходят вопросы и директ, о правильном использовании различных орехов в выпечке.

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Девушка решила поделиться с читателями своими советами об использовании орехов в выпечке, а также рассказала, как правильно их подготовить.

Использование орехов в выпечке

Орешки придают домашней выпечке и десертам особый вкус и аромат.

Орехи используют:

в тесте;

посыпают выпечку;

как начинку;

готовят пасту;

добавляют в кремы;

в мусах.

Как подготовить орехи для десерта

Особого аромата выпечке добавляют именно обжаренные орехи. Обязательно перед использованием любых орехов обжарьте их на сухой сковороде или в разогретой духовке до 170 градусов 10 – 15 минут.



Орехи в сахарной глазури (саблирование) / Фото Энди шеф

Для начинки орехи саблируют — готовят в сахарном сиропе, доводя его до состояния карамели, а далее измельчают в пасту (пралине).

Какие орехи использовать для выпечки

Грецкий орех



Грецкий орех / Фото Агро новости

Чаще всего грецкий орех используют измельченным. Он сочетается с любым тестом, кремом или сухофруктами.

Кондитеры также делают из грецкого ореха посыпку и декор для выпечки и десертов.

Как избавиться от горечи грецкого ореха

Единственный минус этого орешка – он чуточку горький. Чтобы правильно избавиться от нежелательной горечи, орех нужно замочить в воде на ночь, далее промыть и обжарить.

Миндаль



Миндаль / Фото Тыква

Миндаль используют целым или измельчают. Его, как и грецкий орех можно добавлять в тесто, использовать как посыпку, готовить пасту и начинки для десертов.

А еще из миндаля делают муку, без которой вы не приготовите макарон и известный торт Опера.

Арахис



Арахис / Фото Гастроном

Хоть многие считают арахис орехом, на самом деле это бобовый. Без него нельзя приготовить популярный торт Сникерс, или ореховый тарт.

Он, как и предыдущие орехи прекрасно сочетается с любыми десертами и выпечкой.

Фисташка



Фисташка / Фото Тыква

Фисташка обычно используется в восточных сладостях и десертах. Кондитеры готовят фисташковые кремы, делают начинки и декоры тортов.

Особенно ценится в кондитерке иранская "изумрудная фисташка".

Кешью



Кешью / Фото украинская газета

Чаще всего кешью используют для основы веганского чизкейка.

Лесной орех (Фундук)



Лесной орех / Фото Гастроном

Лесные орехи любят не только белочки, но и кондитеры. Его мелко нарезают ножом или используют целым.

Без фундукового теста у вас не получится торт Эстерхази, ведь он является основой бисквита дакуаз. Также кондитеры добавляют его в конфеты, мюсли, шоколад, готовят меренгу.

Пекан



Пекан / Фото РИА

Пекан очень похож на грецкий орех, но на вкус он нежнее и слаще.

Этот орех отлично сочетается с шоколадным брауни, бисквитом и хлебом. Также пекан используют для декорирования тортов и десертов.

Бразильский орех



Бразильский орех / Фото Кракатук

Этот орех обладает незабываемым и богатым ароматом, мягким вкусом. Бразильский орех подходит для выпечки, сочетается с шоколадом.

Макадамия



Орех макадамия / Фото Пром юа

Пожалуй, самый дорогой из выше перечисленных орехов – это макадамия. Его используют в особых десертах, ведь его цена заоблачная.

На вкус он похож на фундук, но более утонченный и маслянистый.

Макадамия идеально сочетается с белым шоколадом, кокосом, также его используют для приготовления конфет и десертов.