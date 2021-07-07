Какие орехи использовать в выпечке и как их правильно подготовить: советы кондитера
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Тяжело представить себе сладкую выпечку без орешков! И знали ли вы, что не все орехи подходят для десертов, и не все сочетаются с другими ингредиентами в выпечке? Кондитер Лиза Глинская с удовольствием поделится своими советами, относительно десертов с орешками.
Талантливый украинский кондитер Елизавета Глинская призналась, что ей каждый раз приходят вопросы и директ, о правильном использовании различных орехов в выпечке.
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Девушка решила поделиться с читателями своими советами об использовании орехов в выпечке, а также рассказала, как правильно их подготовить.
Использование орехов в выпечке
Орешки придают домашней выпечке и десертам особый вкус и аромат.
Орехи используют:
- в тесте;
- посыпают выпечку;
- как начинку;
- готовят пасту;
- добавляют в кремы;
- в мусах.
Как подготовить орехи для десерта
Особого аромата выпечке добавляют именно обжаренные орехи. Обязательно перед использованием любых орехов обжарьте их на сухой сковороде или в разогретой духовке до 170 градусов 10 – 15 минут.
Орехи в сахарной глазури (саблирование) / Фото Энди шеф
Для начинки орехи саблируют — готовят в сахарном сиропе, доводя его до состояния карамели, а далее измельчают в пасту (пралине).
Какие орехи использовать для выпечки
Грецкий орех
Грецкий орех / Фото Агро новости
Чаще всего грецкий орех используют измельченным. Он сочетается с любым тестом, кремом или сухофруктами.
Кондитеры также делают из грецкого ореха посыпку и декор для выпечки и десертов.
Как избавиться от горечи грецкого ореха
Единственный минус этого орешка – он чуточку горький. Чтобы правильно избавиться от нежелательной горечи, орех нужно замочить в воде на ночь, далее промыть и обжарить.
Миндаль
Миндаль / Фото Тыква
Миндаль используют целым или измельчают. Его, как и грецкий орех можно добавлять в тесто, использовать как посыпку, готовить пасту и начинки для десертов.
А еще из миндаля делают муку, без которой вы не приготовите макарон и известный торт Опера.
Арахис
Арахис / Фото Гастроном
Хоть многие считают арахис орехом, на самом деле это бобовый. Без него нельзя приготовить популярный торт Сникерс, или ореховый тарт.
Он, как и предыдущие орехи прекрасно сочетается с любыми десертами и выпечкой.
Фисташка
Фисташка / Фото Тыква
Фисташка обычно используется в восточных сладостях и десертах. Кондитеры готовят фисташковые кремы, делают начинки и декоры тортов.
Особенно ценится в кондитерке иранская "изумрудная фисташка".
Кешью
Кешью / Фото украинская газета
Чаще всего кешью используют для основы веганского чизкейка.
Лесной орех (Фундук)
Лесной орех / Фото Гастроном
Лесные орехи любят не только белочки, но и кондитеры. Его мелко нарезают ножом или используют целым.
Без фундукового теста у вас не получится торт Эстерхази, ведь он является основой бисквита дакуаз. Также кондитеры добавляют его в конфеты, мюсли, шоколад, готовят меренгу.
Пекан
Пекан / Фото РИА
Пекан очень похож на грецкий орех, но на вкус он нежнее и слаще.
Этот орех отлично сочетается с шоколадным брауни, бисквитом и хлебом. Также пекан используют для декорирования тортов и десертов.
Бразильский орех
Бразильский орех / Фото Кракатук
Этот орех обладает незабываемым и богатым ароматом, мягким вкусом. Бразильский орех подходит для выпечки, сочетается с шоколадом.
Макадамия
Орех макадамия / Фото Пром юа
Пожалуй, самый дорогой из выше перечисленных орехов – это макадамия. Его используют в особых десертах, ведь его цена заоблачная.
На вкус он похож на фундук, но более утонченный и маслянистый.
Макадамия идеально сочетается с белым шоколадом, кокосом, также его используют для приготовления конфет и десертов.