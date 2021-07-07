Талановита українська кондитерка Єлизавета Глінська зізналася, що їй щоразу приходять запитання і дірект, про правильне використання різноманітних горіхів у випічці.
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Дівчина вирішила поділитися із читачами влучними порадами про використання горіхів у випічці, а також розповіла, як правильно їх підготувати.
Використання горіхів у випічці
Горішки надають домашній випічці та десертам особливий смак та аромат.
Горіхи використовують:
- в тісті;
- посипають випічку;
- як начинку;
- готують пасту;
- додають у креми;
- в мусах.
Як підготувати горіхи для десерту
Особливого аромату випічці додають саме обсмажені горіхи. Обов'язково перед використання будь-який горіхів обсмажте їх на сухій сковорідці або в розігрітій духовці до 170 градусів 10 – 15 хвилин.
Горіхи в цукровій глазурі (саблірування) / Фото Енді шеф
Для начинки горіхи саблірують — готують в цукровому сиропі, доводячи його до стану карамелі, а далі подрібнюють в пасту (праліне).
Які горіхи використовувати для випічки
Волоський горіх
Волоський горіх / Фото Агро новини
Найчастіше волоський горіх використовують подрібненим. Він поєднується з будь-яким тістом, кремом чи сухофруктами.
Кондитер також роблять з волоського горіха посипку та декор для випічки й десертів.
Як позбутись гіркоти волоського горіха
Єдиний мінус цього горішка – він трішки гіркий. Щоб правильно позбутися небажаної гіркоти, горіх потрібно замочити у воді на ніч, далі промити та обсмажити.
Мигдаль
Мигдаль / Фото Гарбуз
Мигдаль використовують цілим або подрібнюють. Його, як і волоський горіх можна додавати до тіста, використовувати як посипку, готувати пасту та начинки для десертів.
А ще з мигдалю роблять борошно, без якого ви не приготуєте макарон та відомий торт Опера.
Арахіс
Арахіс / Фото Гастроном
Хоч багато хто вважає арахіс горіхом, насправді це бобовий. Без нього не можна приготувати популярний торт Снікерс, або горіховий тарт.
Він, як і попередні горіхи чудово поєднується з будь-якими десертами та випічкою.
Фісташка
Фісташка / Фото Гарбуз
Фісташка зазвичай використовується у східних солодощах та десертах. Кондитери також готують фісташкові креми, роблять начинки та декори тортів.
Особливо ціниться в кондитерці іранська "смарагдова фісташка".
Кеш'ю
Кеш'ю / Фото Українська газета
Найчастіше кеш'ю використовують для основи веганського чізкейка.
Лісовий горіх (Фундук)
Лісовий горіх / Фото Гастроном
Лісові горішки обожнюють не тільки білочки, а й кондитери. Його дрібно нарізають ножем або використовують цілим.
Без фундукового тіста у вас не вийде торт Естерхазі, адже він є основою бісквіту дакуаз. Також кондитери додають його у цукерки, мюслі, шоколад, готують меренгу.
Пекан
Пекан / Фото Ріа
Пекан дуже схожий на волоський горіх, але на смак він ніжніший та солодший.
Цей горіх чудово смакує у шоколадному брауні, бісквітах та хлібі. Також пекан використовують для декорування тортів і десертів.
Бразильський горіх
Бразильський горіх / Фото Кракатук
Цей горіх володіє незабутнім та багатим ароматом, м'яким смаком. Бразильський горіх підходить для випічки, поєднується з шоколадом.
Макадамія
Горіх макадамія / Фото Пром юа
Мабуть, найдорожчий із вище перелічених горіхів – це макадамія. Його використовують в особливих десертах, адже його ціна захмарна.
На смак він схожий до фундука, але більш витончений та маслянистий.
Макадамія ідеально поєднується з білим шоколадом, кокосом, також його використовують для приготування цукерок і десертів.