Готовить картофель никогда не сложно, с этим может справиться даже новичок. Но даже из нее в несколько шагов можно сделать настоящий шедевр, который удивит даже опытных кулинаров. Давайте рассмотрим несколько способов необычного приготовления картофеля.
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Рецепт веганского супа из картофеля и порея
Время: 1 час
Порций: 4
Нежный и неповторимый вкус / Фото Alamy
Ингредиенты
- 3 столовых ложки оливкового масла;
- 4 лука порей (берем только белую и светло-зеленую часть);
- 1 ребро сельдерея (мелко нарезанное кубиками);
- 3 зубчика чеснока;
- 1 фунт картофеля (порезанного мелкими кусочками);
- 4 стакана овощного бульона;
- чайная ложка сушеного тимьяна;
- чайная ложка сушеного розмарина;
- 1/2 чайной ложки молотого кориандра;
- 2 лавровых листа;
- 1 стакан молока;
- 2 чайные ложки соли;
- 1/2 чайной ложки молотого перца.
Приготовление
- Ставим кастрюлю на большой огонь. Добавляем масло, лук порей, сельдерей и чеснок. Готовим 10 минут, постоянно помешивая. Овощи должны стать мягкими.
- Добавляем картофель, бульон, чабрец, розмарин, кориандр, лавровый лист. Доводим суп до кипения.
- Накрываем крышкой и тушим до тех пор, пока картофель не станет мягким, для этого нужно примерно 20 минут.
- Снимаем суп с огня. Процеживаем от лаврового листа и перетираем суп в пюре. Возвращаем суп на огонь, добавляем молоко и готовим еще 10 минут. Перед подачей добавляем соль и перец.
Рецепт картофельного салата с травами
Время: 40 минут
Порций: 4
Легко, вкусно и питательно / Фото Alamy
Ингредиенты
- 1 килограмм картофеля (порезанных пополам);
- 2 столовых ложки оливкового масла;
- 1/4 клянки белого винного уксуса;
- столовая ложка дижонской горчицы;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 1/4 стакана красного лука;
- 3 столовые ложки каперсов;
- 2 столовых ложки свежего измельченного укропа;
- 2 столовые ложки измельченного базилика или петрушки.
Приготовление
- Кладем картофель в большую кастрюлю, наполняем ее холодной водой. Доводим до кипения на среднем огне.
- Накрываем крышкой и готовим, пока через картофель не будет легко проходить вилка (12 – 15 минут). Затем процеживаем картофель и даем ему остыть.
- В небольшой миске смешиваем уксус, горчицу, соль и перец. Заливаем смесью картофель, осторожно помешивая.
- Перед подачей посыпаем луком, каперсами, базиликом и по желанию другой зеленью.
Рецепт картофельного песто с брокколи
Время: 40 минут
Порций: 4
Изысканность и оригинальность / Фото Shutterstock
Ингредиенты
- 1 килограмм картофеля (порезанный маленькими кусочками);
- средний пучок брокколи (мелко нарезанный);
- 2 зубчика чеснока (измельченные);
- 1/4 стакана натертого пармезана;
- 1/4 стакана готового песто;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/4 чайной ложки чёрного перца.
Приготовление
- Кладем картофель в большую кастрюлю и ставим на средний огонь. Заливаем водой, что она покрывала картофель на 4 сантиметра. Накрываем кастрюлю и доводим до кипения. Варим картофель до мягкости, но он не должен разваливаться.
- Добавляем брокколи и готовим еще 4 – 5 минут. Брокколи должна стать ярко-зеленого цвета и мягкой.
- Процеживаем, оставив 1/2 стакана для последующего приготовления.
- Возвращаем овощи в кастрюлю, добавляем оставшуюся воду и остальные ингредиенты. Все тщательно растираем и перемешиваем.