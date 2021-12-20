Готовить картофель никогда не сложно, с этим может справиться даже новичок. Но даже из нее в несколько шагов можно сделать настоящий шедевр, который удивит даже опытных кулинаров. Давайте рассмотрим несколько способов необычного приготовления картофеля.

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Рецепт веганского супа из картофеля и порея

Время: 1 час

Порций: 4

Нежный и неповторимый вкус / Фото Alamy

Ингредиенты

  • 3 столовых ложки оливкового масла;
  • 4 лука порей (берем только белую и светло-зеленую часть);
  • 1 ребро сельдерея (мелко нарезанное кубиками);
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 фунт картофеля (порезанного мелкими кусочками);
  • 4 стакана овощного бульона;
  • чайная ложка сушеного тимьяна;
  • чайная ложка сушеного розмарина;
  • 1/2 чайной ложки молотого кориандра;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 стакан молока;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 1/2 чайной ложки молотого перца.

Приготовление

  1. Ставим кастрюлю на большой огонь. Добавляем масло, лук порей, сельдерей и чеснок. Готовим 10 минут, постоянно помешивая. Овощи должны стать мягкими.
  2. Добавляем картофель, бульон, чабрец, розмарин, кориандр, лавровый лист. Доводим суп до кипения.
  3. Накрываем крышкой и тушим до тех пор, пока картофель не станет мягким, для этого нужно примерно 20 минут.
  4. Снимаем суп с огня. Процеживаем от лаврового листа и перетираем суп в пюре. Возвращаем суп на огонь, добавляем молоко и готовим еще 10 минут. Перед подачей добавляем соль и перец.

Рецепт картофельного салата с травами

Время: 40 минут

Порций: 4

Легко, вкусно и питательно / Фото Alamy

Ингредиенты

  • 1 килограмм картофеля (порезанных пополам);
  • 2 столовых ложки оливкового масла;
  • 1/4 клянки белого винного уксуса;
  • столовая ложка дижонской горчицы;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 1/4 чайной ложки черного перца;
  • 1/4 стакана красного лука;
  • 3 столовые ложки каперсов;
  • 2 столовых ложки свежего измельченного укропа;
  • 2 столовые ложки измельченного базилика или петрушки.

Приготовление

  1. Кладем картофель в большую кастрюлю, наполняем ее холодной водой. Доводим до кипения на среднем огне.
  2. Накрываем крышкой и готовим, пока через картофель не будет легко проходить вилка (12 – 15 минут). Затем процеживаем картофель и даем ему остыть.
  3. В небольшой миске смешиваем уксус, горчицу, соль и перец. Заливаем смесью картофель, осторожно помешивая.
  4. Перед подачей посыпаем луком, каперсами, базиликом и по желанию другой зеленью.

Рецепт картофельного песто с брокколи

Время: 40 минут

Порций: 4

Изысканность и оригинальность / Фото Shutterstock

Ингредиенты

  • 1 килограмм картофеля (порезанный маленькими кусочками);
  • средний пучок брокколи (мелко нарезанный);
  • 2 зубчика чеснока (измельченные);
  • 1/4 стакана натертого пармезана;
  • 1/4 стакана готового песто;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца.

Приготовление

  1. Кладем картофель в большую кастрюлю и ставим на средний огонь. Заливаем водой, что она покрывала картофель на 4 сантиметра. Накрываем кастрюлю и доводим до кипения. Варим картофель до мягкости, но он не должен разваливаться.
  2. Добавляем брокколи и готовим еще 4 – 5 минут. Брокколи должна стать ярко-зеленого цвета и мягкой.
  3. Процеживаем, оставив 1/2 стакана для последующего приготовления.
  4. Возвращаем овощи в кастрюлю, добавляем оставшуюся воду и остальные ингредиенты. Все тщательно растираем и перемешиваем.