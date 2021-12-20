Оригинальная обыденность: 3 необычных рецепта картофеля, которые вы захотите готовить ежедневно

Картофель – один из самых популярных компонентов рациона. У каждого есть свой особый рецепт приготовления этого овоща.

Готовить картофель никогда не сложно, с этим может справиться даже новичок. Но даже из нее в несколько шагов можно сделать настоящий шедевр, который удивит даже опытных кулинаров. Давайте рассмотрим несколько способов необычного приготовления картофеля.

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Р ецепт веганского супа из картофеля и порея

Время: 1 час

Порций: 4

Нежный и неповторимый вкус / Фото Alamy

Ингредиенты

3 столовых ложки оливкового масла;

4 лука порей (берем только белую и светло-зеленую часть);

1 ребро сельдерея (мелко нарезанное кубиками);

3 зубчика чеснока;

1 фунт картофеля (порезанного мелкими кусочками);

4 стакана овощного бульона;

чайная ложка сушеного тимьяна;

чайная ложка сушеного розмарина;

1/2 чайной ложки молотого кориандра;

2 лавровых листа;

1 стакан молока;

2 чайные ложки соли;

1/2 чайной ложки молотого перца.

Приготовление

Ставим кастрюлю на большой огонь. Добавляем масло, лук порей, сельдерей и чеснок. Готовим 10 минут, постоянно помешивая. Овощи должны стать мягкими. Добавляем картофель, бульон, чабрец, розмарин, кориандр, лавровый лист. Доводим суп до кипения. Накрываем крышкой и тушим до тех пор, пока картофель не станет мягким, для этого нужно примерно 20 минут. Снимаем суп с огня. Процеживаем от лаврового листа и перетираем суп в пюре. Возвращаем суп на огонь, добавляем молоко и готовим еще 10 минут. Перед подачей добавляем соль и перец.

Рецепт картофельного салата с травами

Время: 40 минут

Порций: 4

Легко, вкусно и питательно / Фото Alamy

Ингредиенты

1 килограмм картофеля (порезанных пополам);

2 столовых ложки оливкового масла;

1/4 клянки белого винного уксуса;

столовая ложка дижонской горчицы;

0,5 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

1/4 стакана красного лука;

3 столовые ложки каперсов;

2 столовых ложки свежего измельченного укропа;

2 столовые ложки измельченного базилика или петрушки.

Приготовление

Кладем картофель в большую кастрюлю, наполняем ее холодной водой. Доводим до кипения на среднем огне. Накрываем крышкой и готовим, пока через картофель не будет легко проходить вилка (12 – 15 минут). Затем процеживаем картофель и даем ему остыть. В небольшой миске смешиваем уксус, горчицу, соль и перец. Заливаем смесью картофель, осторожно помешивая. Перед подачей посыпаем луком, каперсами, базиликом и по желанию другой зеленью.

Рецепт картофельного песто с брокколи

Время: 40 минут

Порций: 4

Изысканность и оригинальность / Фото Shutterstock

Ингредиенты

1 килограмм картофеля (порезанный маленькими кусочками);

средний пучок брокколи (мелко нарезанный);

2 зубчика чеснока (измельченные);

1/4 стакана натертого пармезана;

1/4 стакана готового песто;

1 чайная ложка соли;

1/4 чайной ложки чёрного перца.

Приготовление