Особые маринады для курицы: вкусные и доступные сочетания

Обед или ужин из птицы – это всегда вкусно и питательно. Когда привычные способы приготовления уже надоели, всегда можно разнообразить блюда особым маринадом.

Опытные повара знают, что существует много способов приготовления обеда из птицы. Попробуйте проверенные рецепты маринада для курицы и выберите свой любимый. Хорошо приготовленный маринад может полностью изменить вкус блюда. Маринованная птица – отличная идея обеда для всей семьи.

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Медовый маринад

Такой маринад отлично подойдет всем любителям сладкого вкуса. Сочетание натурального меда с бальзамическим уксусом и травами сделает курицу сочной и очень ароматной. Для приготовления этого блюда вам понадобится всего два ингредиента. Соедините мед с чесноком и солью и натрите курицу – результат вас точно поразит.

Острый маринад

Еще один маринад, который вам пригодится – это чили, сладкий перец, имбирь, чеснок и композиция из ароматных трав. Все, что нужно сделать, это соединить все специи и натереть ими курицу.

Ароматное блюдо / Фото pexels

Маринад с соевым соусом

Вы когда-нибудь пробовали курицу в соевом соусе? Это вкусное дополнение, которое идеально подойдет для маринования птицы. Если добавить в него немного меда и кунжута, результат поразит особым вкусом. Это сладко-острое предложение обязательно изменит ваше привычное меню.

Йогуртовый маринад для курицы

Один из самых популярных маринадов в кухне на основе густого греческого йогурта. Нежный и кремовый, он подходит как взрослым, так и детям. Маринад состоит из йогурта, трав и яиц.

Аж слюнки текут / Фото pexels

Горчичный маринад

Для курицы тоже подойдет маринад на основе горчицы. Если вы любитель внятных вкусов, то этот вариант именно для вас. Добавьте столовую ложку меда и горсть любимых специй, чтобы насладиться вкусным ужином.