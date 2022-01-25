Досвідчені кухарі знають, що є багато способів приготування обіду з птиці. Спробуйте перевірені рецепти маринаду для курки та виберіть свій улюблений. Добре приготований маринад може повністю змінити смак страви. Маринована птиця – чудова ідея обіду для всієї родини.

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Медовий маринад

Такий маринад чудово підійде всім любителям солодкого смаку. Поєднання натурального меду з бальзамічним оцтом і травами зробить курку соковитою і надзвичайно ароматною. Для приготування цієї страви вам знадобиться всього два інгредієнти. З’єднайте мед з часником та сіллю і натріть цим курку – результат вас точно вразить.

Гострий маринад

Ще один маринад, який вам стане в пригоді – це чилі, солодкий перець, імбир, часник та композиція з ароматних трав. Все, що вам потрібно зробити, це з’єднати всі спеції і натерти ними курку.

Ароматна страва / Фото pexels

Маринад з соєвим соусом

Ви коли-небудь пробували курку в соєвому соусі ? Це смачне доповнення, яке ідеально підійде для маринування птиці. Якщо додати в нього трохи меду і кунжуту, результат вразить особливим смаком. Ця солодко-гостра пропозиція неодмінно змінить ваше звичне меню.

Йогуртовий маринад для курки

Один з найпопулярніших маринадів у кухні на основі густого грецького йогурту. Ніжний і кремовий, він підходить як дорослим, так і дітям. Маринад складається з йогурту, трав та яєць.

Аж слинки течуть / Фото pexels

Гірчичний маринад

Для курки також підійде маринад на основі гірчиці. Якщо ви любитель виразних смаків, то цей варіант саме для вас. Додайте столову ложку меду і жменю улюблених спецій, щоб насолодитися смачною вечерею.