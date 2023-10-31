Пергамент прилип к выпечке: как можно быстро и легко спасти ситуацию
Источник:radiotrek
Иногда случается, что тесто присоединяется к пергаментной бумаге. Не стоит сразу разочаровываться – вы можете легко спасти эстетичный вид блюда!
Когда вы готовите выпечку, суть пергаментной бумаги состоит в том, чтобы предотвратить прилипание теста к поверхности. Впрочем, даже у опытных хозяек иногда случается, что тесто пристает к бумаге.
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Чего точно нельзя делать – паниковать и бросаться спасать ситуацию подручными средствами. К примеру, отрывать пергамент или отрезать его ножом. Это точно повредит эстетичность пирога, а только взгляд на блюдо должен вызвать аппетит!
Нельзя сразу отрывать бумагу от выпечки / Фото Pexels
Лучше обратиться к проверенному способу, не требующему многих усилий и замысловатых девайсов. Все, что нужно – это лишь немного воды и два кухонных полотенца.
Сначала осторожно извлеките пирог вместе с пергаментной бумагой. Смочите одно полотенце и поставьте на него выпечку. Накройте пирог сухим полотенцем, чтобы усилить эффект "бани".
Через 15 – 20 минут попробуйте аккуратно вынуть пирог из пергаментной бумаги или отделить от него выпечку. Вот и все – эстетичность вашего блюда спасена!