Петрушка: польза, вред и калорийность
Чем полезна петрушка, количество калорий и в каких блюдах ее используют. Детали –читайте в материале.
Источник:24 канал
Ароматное растение содержит много витаминов – А, С, В2, В9, РР, дневную норму витамина К, а также фолиевую кислоту и микроэлементы – магний, калий, фосфор, железо, йод, антиоксиданты – флавоноиды, каротиноиды, белки, жиры и углеводы.
Читайте також Сезонні продукти квітня: чим краще харчуватися весною
– польза
Употребление петрушки способствует укреплению организма, восстановлению клеток, защиту иммунной и эндокринной систем, укреплению сосудов, нервной системы, укреплению костей, здоровью глаз.
Пучок петрушки / Фото Freepik
– калорийность
Низкокалорийное растение содержит в 100 граммах – 36 калорий.
Существует три вида петрушки:
- листовая – самый популярный вид;
- кудрявая, которая уступает листовой, насыщенностью аромата и пряностью вкуса;
- корневая, в которой большая часть полезных веществ сохраняется в корнях.
– противопоказания
Употреблять петрушку можно в умеренных количествах. В растении содержатся эфирные масла, которые в избыточном количестве могут вызвать аллергию, головокружение, тошноту, сыпь на коже.
Нельзя употреблять беременным, кормящим мамам, лицам с аллергией на продукт, больным с патологией почек, камнях в почках, при цистите, проблемах с печенью, при подагре, нефрите, мочекаменной болезни. Лучше всего проконсультироваться с врачом.
– как выбирать и применение в кулинарии
При покупке в магазинах обращайте внимание на свежесть растения. Пучок петрушки должен быть сухим, без воды, с приятным ароматом и равномерным цветом.
Паста с петрушкой / Фото Pexels
В кулинарии используют петрушку для приготовления салатов, супов, пасты, пирогов, соусов, добавляют в блюда из мяса, рыбы, овощей.
Лучше всего добавлять петрушку к блюдам перед подачей их на стол, не смешивать с майонезом или соусами.
Поделиться новостью