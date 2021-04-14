Чем полезна петрушка, количество калорий и в каких блюдах ее используют. Детали –читайте в материале.

Ароматное растение содержит много витаминов – А, С, В2, В9, РР, дневную норму витамина К, а также фолиевую кислоту и микроэлементы – магний, калий, фосфор, железо, йод, антиоксиданты – флавоноиды, каротиноиды, белки, жиры и углеводы.

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– польза

Употребление петрушки способствует укреплению организма, восстановлению клеток, защиту иммунной и эндокринной систем, укреплению сосудов, нервной системы, укреплению костей, здоровью глаз.

Пучок петрушки / Фото Freepik

– калорийность

Низкокалорийное растение содержит в 100 граммах – 36 калорий.

Существует три вида петрушки:

листовая – самый популярный вид;

кудрявая, которая уступает листовой, насыщенностью аромата и пряностью вкуса;

корневая, в которой большая часть полезных веществ сохраняется в корнях.

– противопоказания

Употреблять петрушку можно в умеренных количествах. В растении содержатся эфирные масла, которые в избыточном количестве могут вызвать аллергию, головокружение, тошноту, сыпь на коже.

Нельзя употреблять беременным, кормящим мамам, лицам с аллергией на продукт, больным с патологией почек, камнях в почках, при цистите, проблемах с печенью, при подагре, нефрите, мочекаменной болезни. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

– как выбирать и применение в кулинарии

При покупке в магазинах обращайте внимание на свежесть растения. Пучок петрушки должен быть сухим, без воды, с приятным ароматом и равномерным цветом.

Паста с петрушкой / Фото Pexels

В кулинарии используют петрушку для приготовления салатов, супов, пасты, пирогов, соусов, добавляют в блюда из мяса, рыбы, овощей.

Лучше всего добавлять петрушку к блюдам перед подачей их на стол, не смешивать с майонезом или соусами.