Дети пошли в школу, а у родителей теперь новая морока: "Что же дать школьникам с собой на перекус?". Адский шеф Алекс Якутов поделился с читателями рецептом вкусного домашнего пирога Панфорте с сухофруктами и орешками.

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В полезном перекусе для школьника должно быть максимум полезных и питательных веществ, чтобы он получал заряд энергии на весь день.

Вместо магазинного печенья с вредными наполнителями предлагаем приготовить пирог Панфорте с сухофруктами и орехами,

– говорит Алекс.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Не откладывайте приготовление перекуса на завтра, давайте готовить вместе!

Рецепт пирога Панфорте с сухофруктами и орешками

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Пирог с сухофруктами / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 100 г кураги;

– 100 г инжира;

– 100 г чернослива;

– 150 г фиников;

– 40 г сушеной вишни;

– 35 г сушеной клюквы;

– 300 г грецких орехов;

– 100 г фундука;

– 150 г муки;

– 185 г сахара;

– 1 г соли;

– 2 г соды;

– 2 г разрыхлителя;

– 3 шт. куриных яиц.

Приготовление: