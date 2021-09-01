Пирог с сухофруктами и орехами: рецепт полезного перекуса в школу от Алекса Якутова
Источник:Новый канал
Хватит покупать не полезные магазинные сладости, давайте готовить их собственноручно!
Дети пошли в школу, а у родителей теперь новая морока: "Что же дать школьникам с собой на перекус?". Адский шеф Алекс Якутов поделился с читателями рецептом вкусного домашнего пирога Панфорте с сухофруктами и орешками.
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В полезном перекусе для школьника должно быть максимум полезных и питательных веществ, чтобы он получал заряд энергии на весь день.
Вместо магазинного печенья с вредными наполнителями предлагаем приготовить пирог Панфорте с сухофруктами и орехами,
– говорит Алекс.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Не откладывайте приготовление перекуса на завтра, давайте готовить вместе!
Рецепт пирога Панфорте с сухофруктами и орешками
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Пирог с сухофруктами / Фото Новый канал
– 100 г кураги;
– 100 г инжира;
– 100 г чернослива;
– 150 г фиников;
– 40 г сушеной вишни;
– 35 г сушеной клюквы;
– 300 г грецких орехов;
– 100 г фундука;
– 150 г муки;
– 185 г сахара;
– 1 г соли;
– 2 г соды;
– 2 г разрыхлителя;
– 3 шт. куриных яиц.
Приготовление:
- Смешайте все сухофрукты в миске.
- В другой миске соедините ингредиенты для приготовления теста: муку, сахар, соль, соду, разрыхлитель и яйца. Замесите тесто.
- Соедините готовое тесто с сухофруктами и орешками и вымешайте его до однородной консистенции.
- Выложите массу в квадратную форму для выпекания.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут.
- Готовый пирог охладите и нарежьте порционными кусочками. Приятного аппетита!