Пирог с сухофруктами и орехами: рецепт полезного перекуса в школу от Алекса Якутова

Хватит покупать не полезные магазинные сладости, давайте готовить их собственноручно!

Дети пошли в школу, а у родителей теперь новая морока: "Что же дать школьникам с собой на перекус?". Адский шеф Алекс Якутов поделился с читателями рецептом вкусного домашнего пирога Панфорте с сухофруктами и орешками.

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В полезном перекусе для школьника должно быть максимум полезных и питательных веществ, чтобы он получал заряд энергии на весь день.

Вместо магазинного печенья с вредными наполнителями предлагаем приготовить пирог Панфорте с сухофруктами и орехами,

– говорит Алекс.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Не откладывайте приготовление перекуса на завтра, давайте готовить вместе!

Рецепт пирога Панфорте с сухофруктами и орешками

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6



Пирог с сухофруктами / Фото Новый канал

Ингредиенты:– 100 г кураги;– 100 г инжира;– 100 г чернослива;– 150 г фиников;– 40 г сушеной вишни;– 35 г сушеной клюквы;– 300 г грецких орехов;– 100 г фундука;– 150 г муки;– 185 г сахара;– 1 г соли;– 2 г соды;– 2 г разрыхлителя;– 3 шт. куриных яиц.

Приготовление: