Пирог с сухофруктами и орехами: рецепт полезного перекуса в школу от Алекса Якутова

1 сентября 2021 , 16:05
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Источник:

Новый канал

Хватит покупать не полезные магазинные сладости, давайте готовить их собственноручно!

Дети пошли в школу, а у родителей теперь новая морока: "Что же дать школьникам с собой на перекус?". Адский шеф Алекс Якутов поделился с читателями рецептом вкусного домашнего пирога Панфорте с сухофруктами и орешками.

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В полезном перекусе для школьника должно быть максимум полезных и питательных веществ, чтобы он получал заряд энергии на весь день.

Вместо магазинного печенья с вредными наполнителями предлагаем приготовить пирог Панфорте с сухофруктами и орехами,
– говорит Алекс.


Алекс Якутов / Фото Новый канал

Не откладывайте приготовление перекуса на завтра, давайте готовить вместе!

Рецепт пирога Панфорте с сухофруктами и орешками

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Пирог с сухофруктами / Фото Новый канал

Ингредиенты:
– 100 г кураги;
– 100 г инжира;
– 100 г чернослива;
– 150 г фиников;
– 40 г сушеной вишни;
– 35 г сушеной клюквы;
– 300 г грецких орехов;
– 100 г фундука;
– 150 г муки;
– 185 г сахара;
– 1 г соли;
– 2 г соды;
– 2 г разрыхлителя;
– 3 шт. куриных яиц.

Приготовление:

  1. Смешайте все сухофрукты в миске.
  2. В другой миске соедините ингредиенты для приготовления теста: муку, сахар, соль, соду, разрыхлитель и яйца. Замесите тесто.
  3. Соедините готовое тесто с сухофруктами и орешками и вымешайте его до однородной консистенции.
  4. Выложите массу в квадратную форму для выпекания.
  5. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут.
  6. Готовый пирог охладите и нарежьте порционными кусочками. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак