Почему яйцо плохо чистится: в чем причина и как ее избегать

В скором времени нам придется варить очень много яиц, ведь они очень часто встречаются в праздничных рецептах. В этом процессе нет ничего сложного, может возникнуть только одна проблема.

Сварить яйцо вкрутую – дело нескольких минут, с которым ни у кого не возникает сложностей. Проблемы могут появляться потом, когда мы беремся чистить яйца: скорлупа никак не хочет отделяться от белка, и часть продукта отправляется вместе с ней в мусорное ведро.

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У этой проблемы есть конкретная причина, и избавиться от нее очень легко. Как именно – разберемся.

Почему яйцо плохо чистится и как этого избежать

Почему некоторые вареные яйца очищаются очень легко, а чистка других превращается в настоящий кошмар? Причина в свежести продукта и способе хранения.

Более старые яйца чистятся лучше / Фото eatthis.com

Специалисты объясняют, что у свежих яиц pH – водородный показатель – ниже, чем у старших. Несмотря на распространенное в народе мнение, что свежие вареные яйца почистить легче, в реальности ситуация обратная: скорлупа легче будет сниматься с яиц с показателем pH не менее 9, то есть с того продукта, который уже немного постоял в холодильнике.

Впрочем, это вовсе не означает, что яйца можно хранить кое-как для лучшей чистки. Продукция должна быть в холодильнике, лучше всего – в прохладном месте. Таким образом, яйца не будут терять качества, но в перспективе с их чисткой не будет возникать никаких проблем.