Почему кутью в этот день называют "голодной": что нельзя готовить на Сочельник перед Крещением

Второй Святой вечер – это вечер, предшествующий завершающему празднику рождественско-новогоднего цикла – Крещением. Какие традиции следует соблюдать в этот день и что нельзя готовить?

Второй Святой вечер еще называют "Голодная кутья", ведь пищу нельзя употреблять до тех пор, пока не выпьете освященную в храме воду. Однако кроме этого есть еще ряд вещей, которые запрещено делать на Голодную кутью. Какие именно – узнайте в материале 24 Канала.

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Старинные традиции

Трапеза на Второй Сочельник должна начинаться с молитвы, говорит заместитель директора Музея народной архитектуры и быта Сергей Цыпишев.

Сочельник трапеза накануне Крещения начиналась с молитвы и потребления той воды, которая освящалась 18 января. Обязательными атрибутами, которые присутствовали на столе, был тот же дедушка, ведь его вымолачивают уже после Крещения, после 20 января. Вымолачивали дети преимущественно, а собранное зерно хранили и добавляли к зерну, которое шло на посев,

– отмечает ученый.

Когда на дворе темно, семья должна вынести из дома дедушку и сжечь его в садике или в другом месте. Такой ритуал отражает прощание с морозом и холодами.

Что нельзя есть

После заката солнца все собирались за праздничным, но скромным столом. Главное блюдо – голодная кутья (приготовленная без ингредиентов животного происхождения), все остальные блюда должны быть постными. Перед ужином верующие обязательно молятся и выпивают бокал воды, освященной в церкви.

Кушаний в этот вечер можно приготовить меньше 12. Их должно быть нечетное количество. В некоторых регионах пекут специальный хлеб на ужин.

После ужина, не нужно забирать все блюда, кое-что оставлявшие для умерших предков. А часть отдать домашним животным, вареники – собакам, а кутью – курам, чтобы они хорошо несли яйца.

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