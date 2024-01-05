Вариантов борща без мяса очень много. Среди них – постный борщ Полесья, где в него добавляют мед. Так же есть опции с добавлением грибов и фасоли, а также постный борщ с килькой.

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Рецепт постного борща на Второй сочельник

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 2 свеклы;

– 1 морковь;

– 0,5 небольшой или 1/3 средней головки капусты;

– 2 помидора или 2 столовые ложки томатной пасты;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 литра воды;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Все овощи промойте и очистите. Картошку, морковь и свеклу нарежьте на средние кубики. Морковь и свеклу можно потереть на терке. Капусту мелко нашинкуйте. С помидоров снимите кожуру и измельчите ножом. Чеснок пропустите через пресс. В кастрюлю налейте около 2 литров и поставьте закипать. Выложите в кипяток картофель, морковь, свеклу и капусту. Затем в кастрюлю поместите измельченные томаты или томатную пасту, чеснок и специи. Оставьте под крышкой, чтобы борщ без мяса немного настоял. Разлейте борщ в тарелки и украсьте зеленью.

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