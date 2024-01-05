Вариантов борща без мяса очень много. Среди них – постный борщ Полесья, где в него добавляют мед. Так же есть опции с добавлением грибов и фасоли, а также постный борщ с килькой.

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Рецепт постного борща на Второй сочельник

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Все овощи промойте и очистите.
  2. Картошку, морковь и свеклу нарежьте на средние кубики.
  3. Морковь и свеклу можно потереть на терке.
  4. Капусту мелко нашинкуйте.
  5. С помидоров снимите кожуру и измельчите ножом.
  6. Чеснок пропустите через пресс.
  7. В кастрюлю налейте около 2 литров и поставьте закипать.
  8. Выложите в кипяток картофель, морковь, свеклу и капусту.
  9. Затем в кастрюлю поместите измельченные томаты или томатную пасту, чеснок и специи.
  10. Оставьте под крышкой, чтобы борщ без мяса немного настоял.
  11. Разлейте борщ в тарелки и украсьте зеленью.