Приготовить вишневый кисель очень просто. Воспользуйтесь простым рецептом, чтобы сварить вкусный и густой десерт для всей семьи.

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Рецепт вишневого киселя

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Поставьте кастрюлю с водой на средний огонь и дождитесь, когда она станет теплой.
  2. Всыпьте вишню.
  3. Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
  4. Доведите напиток до кипения под закрытой крышкой.
  5. В холодной воде (100 миллилитров) разведите крахмал.
  6. Как только компот закипел, добавьте тоненькой струйкой разведенный крахмал.
  7. Обязательно непрерывно помешивайте.
  8. Варите кисель до закипания и выключите огонь.
  9. Обязательно помешивайте кисель, иначе он пригорит.
  10. Вишневый кисель с крахмалом готов.
  11. Разлейте по красивым бокалам и угощайте родных.