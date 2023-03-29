Это удивляет всех: почему маринованные огурцы становятся пустыми внутри

Маринованные огурцы – одна из самых любимых закусок украинцев. Хрусткость и вкус этого блюда увлекают каждого, но есть интересный момент, на который часто обращают внимание.

Маринованные огурцы – это отдельный вид вкусового удовольствия, но иногда с ними встречается очень неприятная оказия. Бывают случаи, когда внутри огурцы становятся пустыми, и вместо приятного хруста мы получаем только разбрызганный во все стороны сок.

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Если вы хотите, чтобы подобное никогда не случалось с вашими маринованными огурцами – воспользуйтесь следующими советами.

Правильные овощи

Прежде чем браться за маринование огурцов нужно найти правильные овощи. Лучше всего подойдут молодые огурцы без темной и жесткой кожуры.

Ни в коем случае нельзя брать более "старые" огурцы, ведь их мякоть уже потеряла большое количество воды, поэтому нет никакого сомнения, что в результате они будут "пустыми". Также лучше выбирать огурцы с "острой" кожурой, это гарантирует особую хрусткость.

Замачивание

Замачивание огурцов оказывает непосредственное влияние на то, будут ли овощи "пустыми". Их нужно промывать каждый раз в миске с холодной водой и солью. Предварительно ничего не нужно обрезать и отрывать от огурцов.

Не следует забывать и о терпении, огурцы нужно отмачивать от 2 до 6 часов, соль ведь не даст натуральному соку огурца выпасть в осадок.

Разложение по банкам

Еще одно важное правило, которое убережет огурцы от пустотности: огурцы нужно укладывать очень плотно. Овощ не может плавать в рассоле, хотя некоторые хозяйки совершают и эту ошибку.

Если вы все сделаете правильно, то через короткий промежуток времени уже сможете лакомиться хрустящими огурчиками, внутри которых нет пустот.