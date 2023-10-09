Будете удивлены: какое мясо нельзя морозить

Морозильная камера – незаменимый ассистент на кухне. Однако есть определенное мясо, лучше никогда не морозить.

Когда речь идет о мясе, правильный подход к замораживанию играет огромную роль в сохранении качества и вкуса этого ценного ингредиента. 24 Канал собрал подборку советов, которые улучшат вашу работу с этим продуктом.

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В хрустящей панировке

Жареное мясо с хрустящей корочкой темпура теряет свою хрусткость во время замораживания и повторного разогрева. Если у вас остались жареные продукты, лучше хранить в холодильнике и разогреть в духовке или тостере, чтобы сохранить их текстуру.

Все, что нужно знать о замораживании мяса / Фото unsplash

Уже замороженное мясо

Не рекомендуется снова замораживать размороженное мясо. Это может привести к потере вкусовых качеств и быстрой порче продукта. Количество раз, когда вы размораживаете и снова замораживаете мясо, может влиять на качество и текстуру продукта. Каждая заморозка и размораживание может привести к потере влаги, что приводит к потере сочности.

Лучше разместите его в холодильнике и используйте в течение суток после размораживания.

Как правильно морозить мясо

Хранение мяса в морозильной камере имеет несколько секретов. Чтобы ваш продукт после размораживания был идеален, следует соблюдать несколько правил:

Прежде чем морозить мясо, убедитесь, что оно свежее и чистое. Удалите все видимые дефекты, обрежьте лишние жиры и кожу, если нужно. Разрежьте мясо на порции, обычно используемые для приготовления блюд. Это поможет вам легче использовать требуемое количество, не размораживая весь блок. Упакуйте мясо в герметичные контейнеры или специальные пластиковые пакеты для замораживания. Удалите воздух из упаковки Задайте дату замораживания на упаковке, чтобы знать, как долго мясо уже находится в морозе.