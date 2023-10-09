Коли мова йде про м'ясо, правильний підхід до заморожування грає величезну роль у збереженні якості та смаку цього цінного інгредієнта. 24 Канал зібрав добірку порад, які покращать рівень вашої роботи з цим продуктом.

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У хрусткій паніровці

Смажене м'ясо з хрусткою скоринкою темпура втрачає свою хрусткість під час заморожування та повторного розігрівання. Якщо у вас залишилися смажені продукти, краще зберігати їх у холодильнику та розігріти в духовці або тостері, щоб зберегти їх текстуру.

Все, що потрібно знати про заморожування м'яса / Фото unsplash

Вже заморожене м'ясо

Не рекомендується знову заморожувати розморожене м'ясо. Це може призвести до втрати смакових якостей і швидкого псування продукту. Кількість разів, коли ви розморожували та знову заморожували м'ясо, може впливати на якість і текстуру продукту. Кожне заморожування та розморожування може спричинити втрату вологи, що призводить до втрати соковитості.

Краще розмістіть його в холодильнику і використовуйте впродовж доби після розморожування.

Як правильно морозити м'ясо

Зберігання м'яса у морозильні камері має кілька секретів. Щоб ваш продукт після розморожування був ідеальний, слід дотримуватися кількох правил:

Перш ніж морозити м'ясо, переконайтеся, що воно свіже та чисте. Видаліть всі видимі дефекти, обріжте зайві жири та шкіру, якщо потрібно. Розріжте м'ясо на порції, які ви зазвичай використовуєте для приготування страв. Це допоможе вам легше використовувати необхідну кількість, не розморожуючи весь блок. Пакуйте м'ясо в герметичні контейнери або спеціальні пластикові пакети для заморожування. Видаліть повітря з упаковки Поставте дату заморожування на упаковці, щоб знати, як довго м'ясо вже знаходиться в морозі.

Для того, щоб волоські горіхи мали довершений смак, їх слід попередньо поставити у духовку: як це зробити.