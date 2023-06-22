Нужно ли мыть малину перед тем как есть – ответ вас удивит
Источник:Иринин
Первая, ранняя малина особенно вкусная и большая. На рынке уже можно приобрести его по средней цене. Конечно, можно подождать когда цена упадет, но так хочется сладенького.
Из малины можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Еще с детства помним, как бабушка перетирала ее с сахаром и хранила на зиму в банках. Чай из ягоды помогает при простуде.
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Извечный вопрос: "Нужно ли мыть малину перед употреблением" до сих пор беспокоит немало украинцев. Рассказываем главные причины, почему это нужно делать.
Нужно ли мыть малину
- Употребление грязных ягод часто приводит к кишечным инфекциям.
- Если продукт покупали на рынке, неизвестно, какие его руки собирали.
- Необработанная еда с улицы небезопасна.
Мыть малину следует непосредственно перед употреблением. Намоченная ягода очень быстро покрывается плесенью, даже если ее поставить в холодильник.
От мытья многие отказываются по следующим причинам:
- она превратится в кашу;
- обладает бактерицидными свойствами, и нет смысла тратить на мытье время;
- из малины вымываются все витамины, и ее польза сводится на нет.
Таким образом, на вопрос, нужно ли мыть собранную малину перед употреблением, ответ положительный.
Как правильно мыть малину
- положите малину в дуршлаг, не перебирая, чтобы не раздавить.
- налейте в глубокую миску холодной воды, опустите туда дуршлаг и держите минуту, можно слегка взбалтывать, но не очень;
- повторить такое обмакивание в воду несколько раз.