З малини можна приготувати чимало смачних та корисних страв. Ще з дитинства пам'ятаємо, як бабуся перетирала її з цукром та зберігала на зиму в банках. Чай з ягоди помічний при застуді.
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Одвічне питання: "Чи потрібно мити малину перед вживанням" й досі турбує чимало українців. Розповідаємо головні причини, чому це потрібно робити.
Чи потрібно мити малину
- Вживання брудних ягід часто призводить до кишкових інфекцій.
- Якщо продукт купували на ринку, невідомо, які руки його збирали.
- Необроблена їжа з вулиці небезпечна.
Мити малину слід безпосередньо перед вживанням. Намочена ягода дуже швидко покривається пліснявою, навіть якщо її поставити в холодильник.
Від миття багато людей відмовляються з наступних причин:
- вона перетвориться на кашу;
- має бактерицидні властивості, і немає сенсу витрачати на миття час;
- з малини вимиваються усі вітаміни, і її користь зводиться нанівець.
Таким чином, на питання, чи треба мити зібрану малину перед вживанням, відповідь позитивна.
Як правильно мити малину
- покладіть малину в друшляк, не перебираючи, щоб не роздавити.
- налийте в глибоку миску холодної води, опустіть туди друшляк і тримайте хвилину, можна злегка збовтувати, але не дуже;
- повторити таке вмочування у воду кілька разів.