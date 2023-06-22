З малини можна приготувати чимало смачних та корисних страв. Ще з дитинства пам'ятаємо, як бабуся перетирала її з цукром та зберігала на зиму в банках. Чай з ягоди помічний при застуді.

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Одвічне питання: "Чи потрібно мити малину перед вживанням" й досі турбує чимало українців. Розповідаємо головні причини, чому це потрібно робити.

Чи потрібно мити малину

  • Вживання брудних ягід часто призводить до кишкових інфекцій.
  • Якщо продукт купували на ринку, невідомо, які руки його збирали.
  • Необроблена їжа з вулиці небезпечна.

Мити малину слід безпосередньо перед вживанням. Намочена ягода дуже швидко покривається пліснявою, навіть якщо її поставити в холодильник.

Від миття багато людей відмовляються з наступних причин:

  • вона перетвориться на кашу;
  • має бактерицидні властивості, і немає сенсу витрачати на миття час;
  • з малини вимиваються усі вітаміни, і її користь зводиться нанівець.

Таким чином, на питання, чи треба мити зібрану малину перед вживанням, відповідь позитивна.

Як правильно мити малину

  • покладіть малину в друшляк, не перебираючи, щоб не роздавити.
  • налийте в глибоку миску холодної води, опустіть туди друшляк і тримайте хвилину, можна злегка збовтувати, але не дуже;
  • повторити таке вмочування у воду кілька разів.