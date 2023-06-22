З малини можна приготувати чимало смачних та корисних страв. Ще з дитинства пам'ятаємо, як бабуся перетирала її з цукром та зберігала на зиму в банках. Чай з ягоди помічний при застуді.

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Одвічне питання: "Чи потрібно мити малину перед вживанням" й досі турбує чимало українців. Розповідаємо головні причини, чому це потрібно робити.

Чи потрібно мити малину

Вживання брудних ягід часто призводить до кишкових інфекцій.

Якщо продукт купували на ринку, невідомо, які руки його збирали.

Необроблена їжа з вулиці небезпечна.

Мити малину слід безпосередньо перед вживанням. Намочена ягода дуже швидко покривається пліснявою, навіть якщо її поставити в холодильник.

Від миття багато людей відмовляються з наступних причин:

вона перетвориться на кашу;

має бактерицидні властивості, і немає сенсу витрачати на миття час;

з малини вимиваються усі вітаміни, і її користь зводиться нанівець.

Таким чином, на питання, чи треба мити зібрану малину перед вживанням, відповідь позитивна.

Як правильно мити малину