Часто можно встретить случаи, когда хозяйки варят яйца "на глаз". Это ошибка, которую лучше избегать, ведь результат будет далек от того, что вы ожидали.

Читайте также Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе

Почему нельзя слишком долго варить яйцо

Иногда бывает, что вареное яйцо в результате имеет не очень приятный запах. Кроме того, вокруг желтка появляются серо-синие пятна. Качество продукта здесь ни при чем – в этом виноваты вы.

Точнее, виновником является слишком долгое кипячение яйца. В этом случае происходит химическая реакция между серой и железом, которая все портит.

Рекомендуемое время варки яйца никогда не должно превышать 10 минут. Есть "испорченные" яйца можно, никакого вреда для организма они не будут нести.

Вместе с тем удовольствие от употребления яйца, у которого неприятный запах, тоже вряд ли станет незабываемым удовольствием. Поэтому даже опытнейших хозяек призывают измерять время варки яиц и помнить, что время нужно считать с момента закипания воды. Класть яйца лучше в воду комнатной температуры, чтобы избежать их растрескивания.