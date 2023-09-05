Какие закрутки следует делать осенью, чтобы зимой не жалеть
5 сентября 2023, 19:23Читати новину українською
Чтобы зимой наслаждаться дарами лета, начинать заготовки нужно осенью. Овощные закрутки – всегда вкусная и быстрая закуска к столу, когда гости на пороге.
24 канал подготовил подборку рецептов зимней консервации, которую вы должны приготовить осенью, чтобы зимой не жалеть. Среди перечня огурцы, помидоры, грибы, икра и квашеная капуста.
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Итак, не медлим – готовим самые вкусные закрутки из овощей на зиму осенью.
Сладкие огурцы
- Время: 2 часа
- Порции: 2
Консервированные огурцы / Фото
– 800 граммов огурцов;
– 3 ложки 9% уксуса;
– 3 ложки сахара;
– 1 ложка соли;
– 800 граммов воды;
– 2 листика вишни;
– 10 граммов петрушки;
– 10 граммов укропа;
– 1 лавровый лист;
– чеснок;
– 5 горошин черного перца.
Приготовление:
- Тщательно моем огурцы и заливаем водой на 1 час. Не забываем подготовить остальные ингредиенты: помыть и просушить на бумажном полотенце.
- Выкладываем чеснок, зелень, листья и перец горошком на дно банки.
- Плотно выкладываем огурцы и заливаем их кипяченой водой, чтобы жидкость доходила до "плечиков" банки. Накрываем крышкой и даем постоять 15 минут.
- Сливаем воду в сотейник, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и выключаем огонь. Вливаем уксус и снова заливаем банки по "плечикам".
- Закрываем все крышками, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного охлаждения.
Помидоры по-грузински
- Время: 8 часов
- Порции: 2
– 2 килограмма помидоров;
– 2 головки чеснока;
– 4 сладких перца;
– зелень;
– 2 перца чили;
– 100 граммов уксуса;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Тщательно моем все овощи. Разрезаем помидоры половинками.
- Пропускаем через мясорубку перец, чеснок и два красных жгучих перца. Перемешиваем.
- Мелко нарезаем свежую зелень: петрушка, кинза.
- Укладываем слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем овощную смесь, зелень.
- Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник в перевернутом виде.
- Через 8 часов помидоры готовы к употреблению. Затем держим банку в обычном положении.
Квашеная капуста
- Время: 4 дня
- Порции: 2
Квашеная капуста / Фото Eating well
– 2 – 3 килограмма белокочанной капусты;
– 150 граммов моркови;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– 1,5 ложки соли;
– 1,5 ложки сахара;
– 1 литр воды.
Приготовление:
- Тщательно вымойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.
- Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.
- В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листики и тщательно перемешайте.
- Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку.
- Для приготовления соле соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться.
- Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте.
- В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал.
- На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник.
Кабачкова икра
- Время: 3 часа
- Порции: 2
– 3 килограмма кабачков;
– 50 граммов репчатого лука;
– 250 граммов томатного соуса;
– 250 граммов масла;
– 100 граммов сахара;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 ложки соли;
– 1 чайная ложка черного перца;
– 1 ложка 9% уксуса.
Приготовление:
- Банки для кабачковой икры промываем в проточной воде с моющим средством. Стерилизуем в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки кипятим в кастрюле с водой 10 – 15 минут.
- Вымытые кабачки очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем немного воды и ставим тушиться на 40 минут. Если кабачки пожилые необходимо все вырезать семена.
- Лук мелко нарезаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим ее до готовности.
- После 40 минут тушения, сливаем воду из кабачков и добавляем обжаренный лук, томатный соус, соль, специи, выжатый чеснок, растительное масло. Накрываем крышкой и тушим еще 1 час помешивая.
- Перебиваем полученную массу блендером. Возвращаем на плиту, добавляем сахар и уксус и варим еще около 5 минут.
- Выключаем огонь и разливаем горячую кабачковую икру в стерильные банки, закрываем крышками. Переворачиваем верх дном, тщательно укутываем и оставляем на ночь.
Маринованные шампиньоны
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 2
– 500 граммов грибов;
– 1 столовая ложка соли (без горки);
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 4 чайные ложки 9% уксуса;
– лавровый лист;
– 5 – 6 горошек черного перца;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– свежая зелень (петрушка, кинза).
Приготовление:
- Тщательно промываем грибы проточной водой. Отвариваем их в подсоленной воде около 10 минут.
- Для приготовления маринада смешиваем подсолнечное масло, соус, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и свежую зелень. Перемешиваем.
- Полностью сливаем воду из грибов. Грибы добавляем в маринад и перемешиваем.
- Накрываем грибы пищевой пленкой, оставляем на 10 – 12 часов в холодильнике. Грибы готовы к употреблению.
Приятного аппетита!