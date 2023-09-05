Які закрутки варто робити восени, аби взимку не шкодувати

Щоб взимку смакувати дарами літа, розпочинати заготовки потрібно восени. Овочеві закрутки – це завжди смачна та швидка закуска до столу, коли гості на порозі.

24 канал підготував підбірку рецептів зимової консервації, яку ви повинні приготувати восени, щоб взимку не шкодувати. Серед переліку огірки, помідори, гриби, ікра та квашена капуста.

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Отож, не зволікаємо – готуємо найсмачніші закрутки з овочів на зиму восени.

Солодкі огірки

Час: 2 години

2 години Порції: 2



Консервовані огірки / Фото Delish

– 800 грамів огірків;– 3 ложки 9% оцту;– 3 ложки цукру;– 1 ложка солі;– 800 грамів води;– 2 листочки вишні;– 10 грамів петрушки;– 10 грамів кропу;– 1 лавровий лист;– часник;– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.

Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.

Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.

Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".

Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.

Помідори по-грузинськи

Час: 8 годин

8 годин Порції: 2

– 2 кілограми помідорів;– 2 головки часнику;– 4 солодких перців;– зелень;– 2 перці чилі;– 100 грамів оцту;– 100 грамів цукру;– 100 грамів олії;– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.

Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.

Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.

Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.

Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.

Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.

Квашена капуста

Час: 4 дні

4 дні Порції: 2



Квашена капуста / Фото Eating well

– 2 – 3 кілограми білокачанної капусти;– 150 грамів моркви;– 2 лаврових листки;– 6 горошин запашного перцю;– 1,5 ложки солі;– 1,5 ложки цукру;– 1 літр води.

Приготування:

Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.

Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.

У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.

Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.

Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.

Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.

В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.

На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.

Кабачкова ікра

Час: 3 години

3 години Порції: 2

– 3 кілограми кабачків;– 50 грамів ріпчастої цибулі;– 250 грамів томатного соусу;– 250 грамів олії;– 100 грамів цукру;– 4 зубчики часнику;– 2 ложки солі;– 1 чайна ложка чорного перцю;– 1 ложка 9% оцту.

Приготування:

Банки для кабачкової ікри промиваємо у проточній воді з миючим засобом. Стерилізуємо в духовці, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип'ятимо у каструлі з водою 10 – 15 хвилин.

Помиті кабачки очищаємо від шкірки та нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо у велику каструлю, додаємо трохи води та ставимо тушкуватися на 40 хвилин. Якщо кабачки немолоді необхідно все вирізати насіння.

Цибулю дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковороду з олією і смажимо її до готовності.

Після 40 хвилин тушкування, зливаємо воду з кабачків і додаємо обсмажену цибулю, томатний соус, сіль, спеції, вичавлений часник, рослинну олію. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 1 годину помішуючи.

Перебиваємо отриману масу блендером. Повертаємо на плиту, додаємо цукор та оцет і варимо ще близько 5 хвилин.

Вимикаємо вогонь і розливаємо гарячу кабачкову ікру в стерильні банки, закриваємо кришками. Перевертаємо верх дном, ретельно укутуємо та залишаємо на ніч.

Мариновані печериці

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 2

Мариновані печериці / Фото Taste of home

– 500 грамів грибів;– 1 столова ложка солі (без гірки);– 3 столові ложки соняшникової олії;– 3 столові ложки соєвого соусу;– 4 чайні ложки 9% оцту;– лавровий лист;– 5 – 6 горошків чорного перцю;– 0,5 чайної ложки цукру;– 4 – 5 зубчиків часнику;– свіжа зелень (петрушка, кінза).

Приготування:

Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.

Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.

Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.

Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.

Смачного!