Послепраздничный детокс: как правильно очистить свой организм

Праздники позади – пора нам пересмотреть свои привычки. Начало года дает особую мотивацию, чтобы скорректировать пищевое поведение. Ведь в новом году мы должны стать здоровее и энергичнее!

Начать следует с очищения организма от токсинов и отказа от вредных пищевых привычек. Вот несколько основных правил, которые помогут вам как можно быстрее реализовать мечту о здоровом теле.

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Водный баланс. Пить воду во время детоксикации – ключ к успеху! Это может показаться клише, но многие люди все еще пытаются получить достаточно воды каждый день. Проблема обостряется зимой, когда мы не испытываем жажды так сильно, как летом. Питьевую воду нужно равномерно распределить на весь день дня и потреблять около двух литров в сутки.

Напиток для очищения / Фото pinterest

Проводя детокс, нужно будет отказаться от таких продуктов, как сладости, чипсы, тяжелые майонезные соусы и блюда из фаст-фуда.

Напитки. Кофе, алкоголь, подслащенные газированные напитки (в том числе энергетические) и соки с консервантами лучше не потреблять. Ориентироваться следует в первую очередь на воду, а полезным будет зеленый чай и травяные настои, например, с ромашкой, тимьяном, мятой и шалфеем.

Полезно и вкусно / Фото pinterest

Овощи. Их никогда не бывает слишком много, и лучше всего есть их сырыми в салатах или в смузи. Однако следует исключить из рациона картофель. Если вы не представляете ужина без аппетитного пюре, используйте для приготовления брокколи, цветную капусту, белую редьку или пастернак.

Мясо. При очищении организма следует потреблять диетическую курятину. Именно это мясо насытит организм необходимым белком и не отяготит желудок.