Почати варто з очищення організму від токсинів і змінити шкідливі харчові звички. Існує кілька універсальних правил, щоб почати боротися з токсинами та втілити мрію про здорове тіло.

Цікаво Коли смачно всім: 3 легкі рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Водний баланс. Пити воду під час детоксикації – ключ до успіху! Це може здатися кліше, але багато людей все ще намагаються отримати достатньо води щодня. Проблема загострюється взимку, коли ми не відчуваємо спраги так сильно, як влітку. Питну воду потрібно рівномірно розподілити на весь день дня і споживати близько двох літрів на добу.

Напій для очищення / Фото pinterest

Проводячи детокс, потрібно буде відмовитися від таких продуктів як солодощі, чипси, важкі майонезні соуси та страви з фаст-фуду.

Напої. Кава, алкоголь, підсолоджені газовані напої (у тому числі енергетичні) та соки із консервантами краще якийсь час не споживати. Орієнтуватися слід в першу чергу на воду, а корисним буде зелений чай і трав’яні настої, наприклад, з ромашкою, чебрецем, м’ятою і шавлією.

Корисно та смачно / Фото pinterest

Овочі. Їх ніколи не буває занадто багато, і найкраще їсти їх сирими в салатах або смузі. Однак слід виключити з раціону картоплю. Якщо ви не уявляєте вечері без апетитного пюре, використовуйте для приготування броколі, цвітну капусту, білу редьку або пастернак.

М’ясо. При очищенні організму слід споживати дієтичну курятину. Саме це м’ясо наситить організм необхідним білком та не обтяжить шлунок.