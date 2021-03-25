Постные шоколадные кексы: домашний рецепт
Если думаете, что приготовить к чаю. Мы подготовили для вас рецепт шоколадных кексов к посту. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Постные шоколадные кексы к чаю легкие и вкусные. Понравятся детям и взрослым. По желанию в тесто можете добавить изюм или орехи.
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Рецепт кексов
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, перемешайте. Добавьте какао, сахар, ванильный сахар, соду с лимонным соком, воду, масло, перемешайте до однородной консистенции.
- Формы смажьте маслом.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Постные шоколадные кексы/ Фото Freepik
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