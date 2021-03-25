Если думаете, что приготовить к чаю. Мы подготовили для вас рецепт шоколадных кексов к посту. Запишите себе рецепт.

Постные шоколадные кексы к чаю легкие и вкусные. Понравятся детям и взрослым. По желанию в тесто можете добавить изюм или орехи.

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Рецепт кексов

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 2-3 столовые ложки какао;

– 200 миллилитров воды;

– 100 граммов сахара;

– ванильный сахар;

– 1/2 чайной ложки лимонного сока;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 1/2 чайной ложки соды.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, перемешайте. Добавьте какао, сахар, ванильный сахар, соду с лимонным соком, воду, масло, перемешайте до однородной консистенции. Формы смажьте маслом. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Постные шоколадные кексы​/ Фото Freepik