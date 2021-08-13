Правила безопасности на кухне: как готовить любимые блюда без травм

Как часто, колдуя на кухне над чем-нибудь вкусненьким, мы портим все удовольствие, то порезавшись, то обжегшись? И травмируемся мы не только потому, что невнимательны или стремимся делать десять дел отновременно, но из-за устаревших методов работы.

Между тем избежать "кухонных" травм не так уж трудно. Вот несколько простых советов, которые помогут вам упорядочить кулинарный процесс и сделать его безопасным.

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Чистая поверхность

Простая рекомендация, которая не только облегчит процесс, но и гарантирует, что на ногу не упадет ни один девайс. Звучит смешно, но такие случаи – довольно частая практика на кухне. Лучше перестраховаться, чем потом прихрамывать.

Работать нужно на убранной поверхности​ / Фото Seriouseats

Кормление питомцев

Вряд ли кто-то из нас может удержаться, когда наш кот или собака смотрят на приготовление блюда умоляющими глазами. Устоять перед соблазном поделиться кусочком крайне трудно. Если же вы не смогли отказать любимцу, не забудьте очень тщательно вымыть руки – не стоит рисковать пищевым расстройством.

Любимцы всегда "помогают" готовить / Фото Seriouseats

Контролируемый огонь

Поджарить мясо или овощи с помощью огня для многих из нас стало привычным делом. Но всегда следует сохранять осторожность – обожженные брови не подходят никому.

С огнем нужно быть осторожным / Фото Seriouseats

Ножевые порезы

Тонкая нарезка – важное умение для каждого повара. Но надо сохранять максимальную концентрацию. Одно неудачное движение – и придется искать пластырь. Известные шеф-повара советуют всегда держать ножи острыми и не спешить при процессе нарезки. Таким простым образом удастся сохранить руки целыми.

Порезы – частые травмы поваров / Фото Seriouseats

Терко и доски для нарезки

Порезаться можно не только ножами – повредить может и терка. Чтобы избежать травмы, нужно окружить овощ или фрукт, который натираем, полотенцем.

Осмотрительность никогда не будет лишней / Фото Seriouseats

Ожоги

Противень в духовке нагревается до очень высоких температур, поэтому ожоги – обычное дело на кухне. Позаботьтесь о том, чтобы полотенца или рукавицы, которыми будете брать противень, были сухими и необходимой толщины. Поверьте, в пузырьках от ожогов нет ничего аппетитного.

Ожоги – частые травмы поваров / Фото Seriouseats