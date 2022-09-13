Как не испортить еду: ошибки, которые каждый допускал при добавлении специй

Приправа – это отличные нотки любимых трав, которые довершают вкус блюда. Впрочем, в желании достичь идеального результата каждый из нас совершал ошибки, которые давали обратный эффект.

Без специй невозможно представить ни одно блюдо. Мясо, гарниры, салаты – все это должно иметь свой особый аромат и вкус. Добавление специй далеко не самый сложный процесс, но каждый из нас хотя бы раз ошибался на этом этапе. 24 канал собрал советы, позволяющие использовать специи с максимальной эффективностью.

Интересно Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое посмакует всей семье

Всегда пробуйте

Эта ошибка проста, но может быть губительной. Зачастую во время приготовления можно забыть попробовать блюдо. Таким образом можно добавить слишком много специй, или же наоборот – их не хватит.

Ароматные специи / Фото unsplash

Неправильное использование черного перца

Перец, несомненно, одна из важнейших специй на кухне. Однако лучше покупать не молотый перец, а в стеклянных мельничках. Свежесмолотый перец имеет лучший вкус, а готовый со временем теряет свои ароматы, поэтому его добавление не оказывает ожидаемого влияния на блюдо.

Недостаточно соли

Соль является абсолютно необходимым ингредиентом в кулинарии, даже десерты дополняют щепоткой соли. Если в рецепте написано, что солить нужно по своему вкусу, значит, соль в готовом блюде нужно попробовать несколько раз.

Обязательная приправа / Фото unsplash

Добавление сушеных трав слишком поздно

Травы – это в основном листья таких растений, как орегано, петрушка или базилик. Во время приготовления всегда добавляйте сушеные травы в начале, свежие – только в конце. Причина – сушеным травам нужно больше времени для приготовления и раскрытия вкуса.

Вкус и совершенный аромат / Фото unsplash

Старые специи

Чем дольше специя хранится, тем больше соединений исчезает, так что такие приправы не следует использовать при приготовлении блюд. Стоит каждый год обновлять свою полочку со специями. Старые специи можно определить по запаху: чем он слабее, тем хуже будет вкус.