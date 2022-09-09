Парламентарии предлагают ежегодно отмечать День украинского борща во вторую субботу сентября. Поэтому есть еще одна возможность посмаковать со всей семьей это любимое украинское блюдо. Предлагаем приобщиться к празднованию и приготовить борщ по всем правилам.

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Лайфхаки приготовления борща

Каждый готовит борщ по своему семейному рецепту, добавляя в него овощи и мясо. Чтобы блюдо получилось наваристым, ароматным и сытным, раскрываем главный лайфхак кулинаров – варите борщ с красным мясом. Но стоит учесть, что свинина может быть слишком жирной, а баранина – жесткой, что никак не понравится вашим родным. Отличным выбором станет говядина, которая придаст особый вкус, аромат и наваристость борщу.

Для бульона обычно выбирают говяжий хвост, кости или ребра, а уже к самому блюду – грудинку, бедренную часть или лопатку. Но если выбор идеального мяса для вас – еще тот квест, попробуйте фермерскую говядину для борща от ТМ Skott Smeat. Производители уже позаботились о том, чтобы и бульон у вас был наваристым, и родные сытыми, поэтому в наборе – говяжье мясо на кости и нарезанное кусочками. Все, что нужно – извлечь его из упаковки и переместить в кастрюлю.

10 сентября новинка уже появится в сети "Мясомаркет" в Киеве, но если в вашем городе ее пока нет, то не беспокойтесь. Ведь в ассортименте ТМ Skott Smeat есть все вышеупомянутые части говядины, которые тоже отлично подойдут для блюда. Будьте уверены: борщ из говядины Skott Smeat непременно понравится всей семье!

Такой борщ точно придется по вкусу каждому / Фото Skott Smeat

Также не бойтесь экспериментировать, ведь украинский борщ готовят с самыми разными ингредиентами: от фасоли или грибов – до чернослива, вишни или сельди.

Мы научим варить "истинный" бульон с запеканием мяса на кости. Уверяем, попробовав борщ по этому рецепту, ваши родные не раз попросят добавки!

Рецепт борща с говядиной

Время: 2 часа

Порции: 8

Невероятно аппетитный борщ / Фото Shutterstock

Ингредиенты для бульона:

– говядина для борща от ТМ "Скот Смит";

– 1 репчатый лук;

– 1 средняя морковь;

– большой помидор или томатная паста (2 – 3 столовых ложки);

– 4 – 5 горошин черного перца;

– лавровый лист.



Для борща:

– 2 – 3 отварных средних свеклы;

– 1 – 2 моркови;

– 1 репчатый лук;

– 2 – 3 картофелины;

– ⅙ белокочанной капусты;

– банка консервированной фасоли;

– банка томатов в собственном соку;

– 4 – 6 зубчиков чеснока;

– свежая зелень петрушки;

– 15 миллилитров масла;

– соль;

– черный молотый перец;

– сметана для подачи.

Приготовление:

Для приготовления говяжьего бульона выложите готовый набор Skott Smeat с костью на противень, покрытый пергаментным слоем для запекания. Духовку разогрейте до 200 градусов (можно в режиме конвекция) и запеките все по 20 минут с обеих сторон. Пока запекается говядина для бульона, почистите лук и морковь, помойте и выложите их в глубокую кастрюлю. Выберите сосуд с емкостью не менее 4 литров. Очищенный от кожуры помидор добавьте к остальным овощам. Когда мясо на кости запечется, сразу отправьте его вместе с нарезанными кусочками говядины в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты. Мясо добавьте в кастрюлю с овощами. Добавьте в будущий бульон лавровый лист, перец горошком и варите на медленном огне 1 час. Мелко нарубите белокочанную капусту. Очистите и помойте картофель, нарежьте кубиком и оставьте в холодной воде. Очищенный лук нарежьте кубиком, а морковь натрите на терке. Обжарьте их в небольшом количестве масла в течение 5 минут. Добавте специи по желанию. Извлеките из бульона отварную морковь, лук и томат. Отправьте в бульон картофель, а через 10 – 15 минут овощную зажарку, капусту и томаты в собственном соке. Сдобрите все черным молотым перцем и солью. В конце приготовления добавьте фасоль и отварную свеклу. Доведите борщ до легкого кипения и отключите. Попробуйте блюдо и по желанию добавить еще соли или перца. Выжмите в борщ очищенный чеснок и посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки. Перемешайте и накройте крышкой. Оставьте его настояться 15 – 30 минут и подавайте к столу со сметаной.

Раскрываем еще один лайфхак кулинаров: чтобы сэкономить время, приготовьте говяжий бульон заранее, охладите и разлейте по пищевым контейнерам. Его можно хранить в морозильнике в течение 5 – 6 месяцев, свежий – до 2 дней в холодильнике.

А чтобы борщ еще больше понравился всей семье, рекомендуем подавать его со сметаной, пышками с чесноком или гренками из черного хлеба и салом. От такой вкусности точно все будут в восторге!