Для каждого итальянца приготовление пасты – это настоящий ритуал, передающийся из поколения в поколение. Итальянская кухня завоевала мир, так что не удивительно, что мы часто смакуем блюда с полуострова-"сапожка".

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Впрочем, иногда адаптация традиционных рецептов настолько отличается от оригинала, что не только вредит вкусу, но и раздражает жителей родины блюда. Как лучше не экспериментировать с карбонарой – давайте разбираться.

Что мы делаем не так, когда готовим карбонару

Первое – перец. Само название "карбонара" появилось от итальянского слова угля, ведь в этом блюде столько перца, что паста выглядит серой. Если вы не любите перец, то лучше выбрать другой вариант пасты.

Также для карбонары используют домашнюю пасту, а не фабричную. Обычно это паста спагеттони, она длиннее спагетти и шершавая на ощупь. Готовить эту пасту нужно вдвое дольше фабричного продукта.

Одна из самых ужасных ошибок – использовать в карбонаре ветчину. В оригинале итальянцы используют гуанчиле – сыровяленные свиные щечки. Конечно, в Украине найти такой товар та еще задача, но если заменять этот ингредиент – то только на сыровяленый.

Следует знать, что соус для карбонары не нуждается ни в сливочном масле, ни в сливках. За его консистенцию отвечают два ингредиента: крахмалистая вода, в которой варили пасту, и жир от мяса. Готовить его легко: быстро на сильном огне жарим мясо (масла нужно совсем немного). Как только кусочки будут хрустящими – выкладываем на сковороду пасту, а затем по ложке добавляем бульон. По мере смешения крахмала и жира, вы увидите, как появляется кремовый соус.