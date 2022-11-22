Не нужно никуда идти: готовим кофе, как в кофейне

Кофе – это неизменный утренний ритуал для миллионов людей. Существует мнение, что в кофейне она вкуснее благодаря профессионализму бариста, но всегда стоит поучиться, чтобы домашний напиток смаковал на самом высоком уровне.

Приготовление кофе – это настоящий ритуал, и у каждого он свой, особенный. Хорошие баристы способны поместить в чашку настоящий шедевр, но это не значит, что мы не можем наслаждаться любимым напитком дома с не меньшим удовольствием.

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Советы для приготовления вкусного кофе

Первый важный нюанс – температура воды. Очень часто мы заливаем кофе кипятком, но это ошибка, ведь правильная температура воды для приготовления кофе – 90 – 95 градусов. Не обязательно мерить температуру специальным термометром, достаточно просто подождать несколько минут после того, как вода закипит.

Утреннее наслаждение / Фото Pixabay

Также следует обратить внимание на пропорции. Универсальное правило – 6 грамм молотого кофе на 100 миллилитров воды. Оно работает для заваривания в чашке, френч-прессе и кофеварке. Если вы любите кофе в турке, то стоит давать 10 граммов кофе на 100 миллилитров. После приготовления по желанию можно найти свою пропорцию, ведь каждый из нас любит кофе разной крепости.

Если вы предпочитаете капучино, то в этом случае правильная пропорция кофе и молока 1 до 5. На 30 миллилитров эспрессо нужно приготовить 150 миллилитров молока. Температура молока не должна превышать 60 градусов, а сбивать его нужно движениями вверх-вниз. Благодаря этому образуется пенка, которая ничем не уступит той, которую мы видим в кофейне.