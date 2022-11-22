Приготування кави – це справжній ритуал, і в кожного він свій, особливий. Хороші баристи здатні помістити у горнятко справжній шедевр, але це не означає, що ми не можемо смакувати улюбленим напоєм вдома із меншим задоволенням.

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Поради для приготування смачної кави

Перший важливий нюанс – температура води. Дуже часто ми заливаємо каву крутим кип'ятком, але це помилка, адже правильна температура води для приготування кави – 90 – 95 градусів. Не обов'язково міряти температуру спеціальним термометром, достатньо просто зачекати кілька хвилин після того, як вода закипить.

Ранкова насолода / Фото Pixabay

Також варто звернути увагу на пропорції. Універсальне правило – 6 грамів меленої кави на 100 мілілітрів води. Воно працює для заварювання у чашці, френч-пресі та кавоварці. Якщо ви полюбляєте каву у турці, то варто давати 10 грамів кави на 100 мілілітрів. Після приготування за бажанням можна знайти власну пропорцію, адже кожен з нас полюбляє каву різної міцності.

Якщо ви надаєте перевагу капучіно, то в цьому випадку правильна пропорція кави та молока 1 до 5. На 30 мілілітрів еспресо потрібно приготувати 150 мілілітрів емульсованого молока. Температура молока не повинна перевищувати 60 градусів, а збивати його потрібно рухами вверх-вниз. Завдяки цьому утвориться пінка, яка нічим не поступиться тій, яку ми бачимо у кав'ярні.