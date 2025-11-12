Грубые ошибки, которые допускают все: как не стоит хранить яйца
- Яйца не следует мыть перед хранением, чтобы не смывать естественную защитную пленку.
- Яйца лучше хранить в оригинальной упаковке на средней полке холодильника, а не на дверце или возле источников тепла.
Яйца – это ежедневный продукт, который есть на каждой кухне. Однако все ли хранят их правильно – этот вопрос до сих пор остается открытым.
Правильное хранение продуктов – это гарантия сохранения не только их вкуса, но и безопасности. Какие есть распространенные ошибки в хранении яиц – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.
Какие есть распространенные ошибки в хранении яиц?
Чего точно не стоит делать – мыть яйца. Ведь так вы смоете защитную пленку, и продукт станет уязвимым к бактериям. Также не стоит хранить яйца на дверце холодильника. Там неподходящая температура, которая часто меняется из-за открывания, поэтому яйца легко могут испортиться.
Яйца важно правильно хранить / Фото Freepik
Кроме того, "соседи" с сильным запахом для яиц не желательны, ведь они легко впитывают ароматы. Вряд ли вам понравится, если блюдо будет иметь совсем неожиданный запах.
Лучше всего упростить себе жизнь и придерживаться одного правила: яйца надо хранить на средней полке холодильника в соответствующей упаковке – тогда их свежести ничего не будет угрожать, советует портал The Times of India.
