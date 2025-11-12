Правильное хранение продуктов – это гарантия сохранения не только их вкуса, но и безопасности. Какие есть распространенные ошибки в хранении яиц – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

Какие есть распространенные ошибки в хранении яиц?

Чего точно не стоит делать – мыть яйца. Ведь так вы смоете защитную пленку, и продукт станет уязвимым к бактериям. Также не стоит хранить яйца на дверце холодильника. Там неподходящая температура, которая часто меняется из-за открывания, поэтому яйца легко могут испортиться.

Яйца важно правильно хранить / Фото Freepik

Кроме того, "соседи" с сильным запахом для яиц не желательны, ведь они легко впитывают ароматы. Вряд ли вам понравится, если блюдо будет иметь совсем неожиданный запах.

Лучше всего упростить себе жизнь и придерживаться одного правила: яйца надо хранить на средней полке холодильника в соответствующей упаковке – тогда их свежести ничего не будет угрожать, советует портал The Times of India.

