Никакого холодильника: как правильно хранить морковь – совет от ученых

Хранение продуктов – это такое же искусство, как и их приготовление. Здесь тоже много секретов и нюансов, хотя бы часть которых стоит знать каждой хозяйке.

Если правильно хранить овощи – они дольше будут радовать как своими вкусовыми свойствами, но и эстетическим видом. Холодильник выглядит наиболее логичным решением, однако это работает не во всех случаях.

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Что происходит с морковью в холодильнике

Ученые рассказали, что холодная среда обеспечивает для моркови длительное хранение свежести, однако есть одна проблема. В ней нет конвекции воздуха, поэтому овощ быстро становится сухим.

Они выяснили, что при сильном охлаждении морковь начинает увядать. Из-за отсутствия конвекции овощ теряет пятую часть воды и каждые сутки уменьшается на 0,37%.

Незаменимый овощ / Фото Pixabay

Разрезанная морковь начинает сгибаться вдоль оси, по которой ее нарезали. Это механическое свойство известно как остаточное напряжение, что еще раз доказывает целесообразность советов ученых.

Как правильно хранить морковь

Если вы кладете морковь в отсек для овощей, то она должна быть там не дольше, чем 5 – 7 дней. Также не надо держать овощ в пакете, ведь появится конденсат и он начнет "задыхаться".

По мнению ученых, лучшей опцией будет прохладный, влажный и герметичный контейнер. Если у вас возникает потребность хранить морковь длительное время, именно этим способом стоит воспользоваться.