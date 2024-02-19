Якщо правильно зберігати овочі – вони довше будуть тішити як своїми смаковими властивостями, а й естетичним виглядом. Холодильник виглядає найбільш логічним рішенням, однак це працює не у всіх випадках.

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Що відбувається з морквою у холодильнику

Науковці розповіли, що холодне середовище забезпечує для моркви тривале зберігання свіжості, однак є одна проблема. У ньому немає конвекції повітря, тому овоч швидко стає сухим.

Вони з'ясували, що при сильному охолодженні морква починає в'янути. Через відсутність конвекції овоч втрачає п'яту частину води та кожної доби зменшується на 0,37%.

Незамінний овоч / Фото Pixabay

Розрізана морква починає згинатися вздовж осі, по якій її нарізали. Ця механічна властивість відома як залишкова напруга, що ще раз доводить доцільність порад вчених.

Як правильно зберігати моркву

Якщо ви кладете моркву у відсік для овочів, то вона повинна бути там не довше, аніж 5 – 7 днів. Також не треба тримати овоч в пакеті, адже з'явиться конденсат і він почне "задихатися".

На думку науковців, найкращою опцією буде прохолодний, вологий та герметичний контейнер. Якщо у вас виникає потреба зберігати моркву тривалий час, саме цим способом варто скористатися.