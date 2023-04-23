Как не испортить пищу: правила охлаждения блюд

Приготовить еду – это еще далеко не все, что нужно от хорошей хозяйки. Правильно охладить заранее приготовленные блюда не менее важно, чем обеспечить их невероятный вкус.

Для того чтобы блюда долго оставались свежими и полезными, следует достаточно быстро их охладить после приготовления. Температуру пищи следует снизить до 21 градуса в течение двух часов, затем до 5 градусов или ниже в течение четырех часов. Быстрое охлаждение предотвращает размножение бактерий.

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Правила охлаждения блюд

Часто перемешивайте готовую пищу, чтобы помочь ей остыть. Следует вынуть ее еду из емкости, в которой ее готовили. Разделите ее на меньшие порции и поместите в неглубокие контейнеры. Это позволит теплу быстрее отойти, а еда быстрее остынет.

Правильное хранение продуктов очень важно / Фото unsplash

Не ставьте контейнеры друг на друга, пока еда не остынет до комнатной температуры. Укладка может помешать нормальному потоку воздуха и замедлить процесс охлаждения.

Позвольте прохладному воздуху циркулировать вокруг контейнеров с продуктами, которые нужно охладить.

Хранение охлажденных продуктов

Когда еда остынет до 21 градуса, ее необходимо поместить в холодильник или в морозильную камеру. Еда должна остыть до температуры ниже 5 градусов в течение следующих четырех часов. После того как готовая пища остынет, ее нельзя оставлять вне холодильника дольше двух часов.