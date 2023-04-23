Як не зіпсувати їжу: правила охолодження страв

Приготувати їжу – це ще далеко не все, що потрібно від гарної господині. Правильно охолодити страви, які приготовані наперед, не менш важливо, аніж забезпечити їх неймовірний смак.

Для того, щоб страви довго залишалися свіжими та корисними, слід досить швидко їх охолодити після приготування. Температуру їжі слід знизити до 21 градуса впродовж двох годин, а потім до 5 градусів або нижче протягом чотирьох годин. Швидке охолодження запобігає розмноженню бактерій.

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Правила охолодження страв

Часто перемішуйте готову їжу, щоб допомогти їй охолонути. Варто вийняти її їжу з ємності, в якій її готували. Розділіть її на менші порції та помістіть їх у неглибокі контейнери. Це дозволить теплу швидше відійти, а їжа швидше охолоне.

Правильне зберігання продуктів дуже важливе / Фото unsplash

Не ставте контейнери один на одного, поки їжа не охолоне до кімнатної температури. Укладання може перешкодити нормальному потоку повітря та сповільнити процес охолодження.

Дозвольте прохолодному повітрю циркулювати навколо контейнерів з продуктами, які потрібно охолодити.

Зберігання охолоджених продуктів

Коли їжа охолоне до 21 градуса, її необхідно помістити в холодильник або морозильну камеру. Їжа повинна охолонути до температури нижче 5 градусів впродовж наступних чотирьох годин. Після того, як готова їжа охолоне, її не можна залишати поза холодильником довше двох годин.