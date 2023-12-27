Не все так просто, как может показаться: как правильно заморозить готовую еду

Новогодние праздники – это всегда много еды, которую не годится съесть на раз. Замораживание – легкий способ сохранить продукты и не тратить много времени на приготовление в будущем.

На первый взгляд, с заморозкой не возникнет никаких трудностей: приготовил блюдо – дал остыть – поставил в морозилку. Но у этого процесса есть свои тонкости и секреты. Какие именно? Узнайте в материале 24 Канала.

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Правильная упаковка

Используйте замораживающие пакеты или контейнеры, подходящие для морозильной камеры. У них есть барьер, который сохраняет вкус пищи. Удалите как можно больше воздуха из упаковки, чтобы уменьшить вероятность образования кристаллов льда.

Как сохранить вкус блюд / Фото unsplash

Обозначение

Отметьте упаковку с информацией о продукте или блюде и дате замораживания. Это поможет вам отслеживать срок годности и быстрее определить, что у вас есть в запасе.

Не замораживайте повторно

Избегайте повторной заморозки уже размороженных продуктов, поскольку это может ухудшить их качество.

Добавляйте свежие ингредиенты

Размороженное блюдо иногда не имеет такого вкуса, как только приготовленное. Но выровнять ситуацию помогут свежие добавки, такие как овощи и салат. Такой баланс позволит порадовать себя яркими вкусами блюда.

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