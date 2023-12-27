На перший погляд, із заморожуванням не має виникнути жодних труднощів: приготував страву – дав охолонути – поставив у морозилку. Але цей процес має свої тонкощі та секрети. Які саме? Дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Правильна упаковка

Використовуйте пакети для заморожування або контейнери, придатні для морозильної камери. Вони мають бар'єр, який зберігає смак їжі. Видаліть якнайбільше повітря з упаковки, щоб зменшити ймовірність утворення кристалів льоду.

Як зберегти смак страв / Фото unsplash

Позначення

Позначайте упаковку з інформацією про продукт чи страву та дату заморожування. Це допоможе вам відслідковувати термін придатності та швидше визначити, що ви маєте в запасі.

Не заморожуйте повторно

Уникайте повторного заморожування вже розморожених продуктів, оскільки це може погіршити їхню якість.

Додавайте свіжі інгредієнти

Розморожена страва інколи не має такого смаку, як щойно приготовлена. Але вирівняти ситуацію допоможуть свіжі додатки, такі як овочі та салат. Такий баланс дозволить потішити себе яскравими смаками страви.

Зіпсуєте страву: краще не додавайте це у бульйон.