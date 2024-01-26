Как пожарить яйца, чтобы они не пригорели: для чего добавлять воду в сковородку

Яйца – универсальный продукт, который можно готовить десятками различных способов. Одним из самых распространенных и любимых является жарка. Однако есть важные нюансы, которые могут влиять на вкус и качество продукта.

Чтобы наслаждаться жареными яйцами, надо точно знать, как их жарить. С этими простыми советами вы всегда сможете приготовить вкусный любимый завтрак.

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Выбор продуктов и кухонных принадлежностей

Прежде всего, важно выбрать качественные яйца и сковородку. Попробуйте использовать свежие яйца от доверенных поставщиков. Качество яиц влияет на вкус и текстуру готового продукта.

Когда все просто и вкусно / Фото unsplash

Для жарки яиц лучше всего подходит сковорода с небольшими бортиками. Разогрейте сковороду на среднем огне перед тем, как добавлять яйца. Слишком высокая температура может привести к пригоранию.

Как приготовить идеальное жареное яйцо

Приготовление яиц требует добавления жира в сковороду. Идеальной опцией будет сливочное или растительное масло. Также не следует опускать яйца сразу на сковороду. Разбейте их в отдельный контейнер перед тем, как добавлять в сковороду. Это позволяет контролировать качество яйца и избежать попадания скорлупы в пищу.

Жарьте яйцо в течение 2 – 3 минут для достижения средней степени готовности желтка. Если вы любите более готовый желток, оставьте его на сковороде на дополнительные 1 – 2 минуты. Добавьте чайную ложку воды в сковороду и накройте крышкой. Увеличение пара будет способствовать равномерному приготовлению яйца.