Яйцо с солью и добавками – самые простые ингредиенты могут стать лучшей идеей завтрака. Однако приготовление яиц требует точности, поскольку очень легко упустить идеальный момент.
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Как сварить идеальное яйцо
Самое главное – соблюдать время приготовления. Кроме того, следует учитывать, что в холодной или горячей воде вы варите яйца. Оба способа правильные, хотя время приготовления будет разным.
Особый ингредиент / Фото unsplash
Особенность варки яиц в холодной воде
Когда вы бросаете яйцо в холодную воду и начинаете нагревать, давление воды на корочке постепенно уменьшается. Это позволяет избежать треска корочки. Варка в холодной воде может быть удобнее, поскольку вам не нужно ждать, пока вода закипит.
Варенье в кипятке
Кипяток позволяет быстрее приготовить яйца, поскольку вода уже имеет высокую температуру. Если вам нужно быстро и аккуратно очистить яйцо, после кипятка оболочка может легче отделяться от белка.