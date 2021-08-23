Как правильно замораживать овощи на зиму: кабачки, баклажаны, фасоль и зелень

Пришло время делать заготовки на зиму, а именно замораживать овощи и зелень, чтобы лакомиться ими круглый год. Кулинар Лиза Глинская поделилась несколькими советами для правильного замораживания популярных овощей.

Как правильно замораживать кабачки

Тщательно помойте кабачки, просушите на слое бумажного полотенца. Почистите и удалите семена со старых кабачков, с молодых ничего срезать не нужно.

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Нарежьте овощи кубиками 1,5х1,5 сантиметра и разложите по пищевым контейнерам или пакетам с застежкой. Отправьте в морозилку.

Как правильно замораживать баклажаны

Чтобы после долгого хранения и заморозки баклажаны оставались вкусными их нужно предварительно термически обработать.



Замороженные овощи / Фото Апостроф

Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 8 миллиметров и обжарьте в небольшом количестве масла. Выложите на слой бумажных полотенец, чтобы избавиться от лишнего жира.

Также можно запечь их в духовке. Готовые баклажаны разложите на доску и отправьте в морозилку. Когда они замерзнут, переложите для хранения в контейнер или зип-пакет.

Как правильно замораживать сладкий перец

Для замораживания целого перца удалите серединки, бланшируйте его в кипятке и охладите в холодной воде. Обязательно вытрите их бумажным полотенцем, чтобы удалить влагу.

Сложите перец друг в друга и заверните в пищевую пленку. Храните перец в пищевых контейнерах.

Для замораживания перца кусочками: удалите серединки, просушите бумажным полотенцем и нарежьте. Храните в пищевых контейнерах или зип-пакетах.

Как правильно замораживать стручковую фасоль

Вымойте фасоль, срежьте хвостики и разложите на слой бумажного полотенца. Нарежьте ее на куски по 4 сантиметра и выложите на доску. Заморозьте фасоль и переложите на хранение в контейнер.

Как правильно замораживать зелень

Тщательно помойте зелень, переложите ее на слой бумажного полотенца. Нарежьте зелень ножом и переложите в зип-пакет. Целые пучки зелени тоже можно замораживать в пакеты, но следует выдавить из них лишний воздух перед морозилкой.



Зелень / Фото Повар

Замораживать можно любую зелень: от петрушки и укропа, до мяты и базилика.

Храниться замороженные овощи могут в течение года, вплоть до следующего лета. Чтобы приготовить такие овощи необязательно их предварительно размораживать.