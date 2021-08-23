Как правильно замораживать овощи на зиму: кабачки, баклажаны, фасоль и зелень
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Пришло время делать заготовки на зиму, а именно замораживать овощи и зелень, чтобы лакомиться ими круглый год. Кулинар Лиза Глинская поделилась несколькими советами для правильного замораживания популярных овощей.
Как правильно замораживать кабачки
Тщательно помойте кабачки, просушите на слое бумажного полотенца. Почистите и удалите семена со старых кабачков, с молодых ничего срезать не нужно.
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Нарежьте овощи кубиками 1,5х1,5 сантиметра и разложите по пищевым контейнерам или пакетам с застежкой. Отправьте в морозилку.
Как правильно замораживать баклажаны
Чтобы после долгого хранения и заморозки баклажаны оставались вкусными их нужно предварительно термически обработать.
Замороженные овощи / Фото Апостроф
Нарежьте баклажаны кружочками толщиной 8 миллиметров и обжарьте в небольшом количестве масла. Выложите на слой бумажных полотенец, чтобы избавиться от лишнего жира.
Также можно запечь их в духовке. Готовые баклажаны разложите на доску и отправьте в морозилку. Когда они замерзнут, переложите для хранения в контейнер или зип-пакет.
Как правильно замораживать сладкий перец
Для замораживания целого перца удалите серединки, бланшируйте его в кипятке и охладите в холодной воде. Обязательно вытрите их бумажным полотенцем, чтобы удалить влагу.
Сложите перец друг в друга и заверните в пищевую пленку. Храните перец в пищевых контейнерах.
Для замораживания перца кусочками: удалите серединки, просушите бумажным полотенцем и нарежьте. Храните в пищевых контейнерах или зип-пакетах.
Как правильно замораживать стручковую фасоль
Вымойте фасоль, срежьте хвостики и разложите на слой бумажного полотенца. Нарежьте ее на куски по 4 сантиметра и выложите на доску. Заморозьте фасоль и переложите на хранение в контейнер.
Как правильно замораживать зелень
Тщательно помойте зелень, переложите ее на слой бумажного полотенца. Нарежьте зелень ножом и переложите в зип-пакет. Целые пучки зелени тоже можно замораживать в пакеты, но следует выдавить из них лишний воздух перед морозилкой.
Зелень / Фото Повар
Замораживать можно любую зелень: от петрушки и укропа, до мяты и базилика.
Храниться замороженные овощи могут в течение года, вплоть до следующего лета. Чтобы приготовить такие овощи необязательно их предварительно размораживать.