Як правильно заморожувати кабачки

Ретельно помийте кабачки, просушіть на шарі паперового рушника. Почистіть та видаліть насіння зі старих кабачків, з молодих нічого зрізати не потрібно.

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Наріжте овочі кубиками 1,5х1,5 сантиметри та розкладіть по харчових контейнерах або пакетах із застібкою. Відправте в морозилку.

Як правильно заморожувати баклажани

Щоб після довгого зберігання та заморозки баклажани залишалися смачними їх потрібно попередньо термічно обробити.



Заморожені овочі / Фото Апостроф

Наріжте баклажани кружечками завтовшки 8 міліметрів та обсмажте в невеликій кількості олії. Викладіть на шар паперового паперу, щоб позбутися зайвого жиру.

Також можна запекти їх в духовці. Готові баклажани розкладіть на дошку та відправте в морозилку. Коли вони замерзнуть перекладіть для зберігання в контейнер або зіп-пакет.

Як правильно заморожувати солодкий перець

Для заморожування цілого перцю видаліть серединки, бланшуйте його в окропі та охолодіть в холодній воді. Обов'язково витріть їх паперовим рушником, щоб видалити вологу.

Поскладайте перець один в одних та загорніть в харчову плівку. Зберігайте перець в харчових контейнерах.

Для заморожування перцю шматочками: видаліть серединки, просушіть паперовим рушником та наріжте. Зберігайте в харчових контейнерах або зіп-пакетах.

Як правильно заморожувати стручкову квасолю

Помийте квасолю, зріжте хвостики та розкладіть на шар паперового рушника. Наріжте її на шматки по 4 сантиметри та викладіть на дошку. Заморозьте квасолю та перекладіть на зберігання в контейнер.

Як правильно заморожувати зелень

Ретельно помийте зелень, перекладіть її на шар паперового рушника. Наріжте зелень ножем та перекладіть до зіп-пакету. Цілі пучки зелені теж можна заморожувати в пакети, але слід видавити з них зайве повітря перед морозилкою.



Зелень / Фото Кухар

Заморожувати можна будь-яку зелень: від петрушки та кропу, до м'яти і базиліку.

Зберігатися заморожені овочі можуть протягом року, аж до наступного літа. Щоб приготувати такі овочі не обов'язково їх попередньо розморожувати.