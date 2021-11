Праздничный обед: удивите гостей известным блюдом из голливудских фильмов

Ростбиф – это запеченный на гриле кусок говядины. В Великобритании, США и Канаде его традиционно подают к воскресному обеду или праздничному ужину. Приготовим его (по всем правилам!) и мы.

Говядина – это не только стейки и бургеры, это прежде всего благородное и ценное мясо. В Украине приготовление ростбифа еще не получило ожидаемой популярности, однако многим это блюдо известно из голливудских фильмов. Ростбиф является фирменным национальным блюдом Англии и имеет культурное значение для этой страны. Культ ростбифа зародился в 17 – 18 веке, о нем здесь написаны баллады, его подают в лучших ресторанах.

Ростбиф совсем не требователен – это блюдо, состоящее всего лишь из нескольких ингредиентов. Также у него очень простой метод термической обработки: мясо сначала обжаривают, а затем запекают при умеренной температуре.

Рецепт праздничного ростбифа

Время: 12 часов + 1,5 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

1 килограмм говяжьей вырезки;

1/2 столовой ложки поваренной соли;

1/2 столовой ложки молотого черного перца;

1 чайная ложка свежего нарезанного розмарина;

1 чайная ложка чесночного порошка.

Для соуса:

2 желтка;

3 чайные ложки горчицы в зернах;

сок половины лимона;

50 миллилитров оливкового масла;

соль, перец по вкусу;

сахар по желанию.

Приготовление:

Говяжью вырезку следует тщательно промыть и промокнуть бумажными полотенцами. Перетяните мясо шпагатом. В отдельной миске небольшого размера смешайте все специи. Натрите ими мясо и оставьте мариноваться в холодильнике, желательно всю ночь. Возьмите говядину из холодильника и обжарьте ее со всех сторон на хорошо разогретой сковороде. На мясе должна образоваться аппетитная корочка. Выкладываем мясо в форму для запекания и ставим в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Ростбиф следует выпекать 45 – 50 минут или пока температура мяса в самой толстой части не достигнет 57 – 70 градусов по Цельсию. Время приготовления варьируется в зависимости от желаемой степени прокаливания: rare – 57°C, medium rare – 62°C, medium – 70°C. Это блюдо можно есть как горячим, так и охлажденным.

Соус:

Взбиваем горчицу с желтками и лимонным соком, добавляем соль и перец по желанию сахар. Постепенно вливаем в соус оливковое масло и не перестаем помешивать. Когда соус загустеет, его можно подавать к блюду.

Приятного аппетита!

Полезные советы

Заранее извлеките мясо из холодильника, чтобы оно успело прогреться до комнатной температуры. Обязательно отрежьте от мяса перепонки и все кусочки жира.

