Святковий обід: як здивувати гостей відомою стравою з голлівудських фільмів

Ростбіф — традиційна страва з яловичини, яку запікають. Таке м’ясо традиційно подають на недільний обід або святкову вечерю. Ця страва особливо популярна у Великій Британії, Сполучних Штатах Америки або Канаді.

Яловичина – це не тільки стейки та бургери, це перш за все благородне і цінне м'ясо. В Україні приготування ростбіфу ще не здобуло очікуваної популярності, проте багатьом ця страва відома із голлівудських фільмів. Ростбіф є фірмовою національною стравою Англії й має культурне значення для цієї країни. Культ ростбіфа зародився у 17 – 18 столітті, про нього тут написані балади, його подають у найкращих ресторанах.

Ростбіф зовсім не вимогливий – це страва, яка складається всього лиш з кількох інгредієнтів. Також у неї дуже простий метод термічної обробки: м'ясо спочатку обсмажують, а потім запікають при помірній температурі.

Рецепт святкового ростбіфа

Час: 12 годин + 1,5 години

Порцій: 4

Чудова страва для святкового обіду

Інгредієнти:

1 кілограм яловичої вирізки;

1/2 столової ложки кухонної солі;

1/2 столової ложки меленого чорного перцю;

1 чайна ложка свіжого нарізаного розмарину;

1 чайна ложка часникового порошку.

Для соусу:

2 жовтки;

3 чайні ложки гірчиці в зернах;

сік половини лимона;

50 мілілітрів оливкової олії;

сіль, перець до смаку;

цукор за бажанням.

Приготування:

Яловичу вирізку слід ретельно промити та промокнути паперовими рушниками. Перетягніть м’ясо шпагатом. У окремій мисці невеликого розміру змішайте всі спеції. Натріть ними м’ясо та залиште маринуватися у холодильнику, бажано на цілу ніч. Дістаньте яловичину із холодильника та обжарте її з усіх боків на добре розігрітій пательні. На м’ясі повинна утворитися апетитна скоринка. Викладаємо м’ясо в форму для запікання і ставимо у попередньо розігріту до 170 градусів духовку. Ростбіф слід випікати 45 – 50 хвилин або поки температура м'яса в самій товстій частині не досягне 57 – 70 градусів за Цельсієм. Час приготування варіюється у залежності від бажаного ступеня прожарювання: rare – 57°C, medium rare – 62°C, medium – 70°C. Цю страву можна їсти як гарячою, так і охолодженою.

Соус:

Збиваємо гірчицю з жовтками і лимонним соком, додаємо сіль і перець, за бажанням цукор. Поступово вливаємо у соус оливкову олію та не перестаємо помішувати. Коли соус загусне, його можна подавати до страви.

Смачного!

Заздалегідь дістаньте м’ясо з холодильника, щоб воно встигло прогрітися до кімнатної температури. Обов’язково відріжте з м’яса перетинки та всі шматочки жиру.

