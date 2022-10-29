Еще такого не пробовали: что получится, если соединить яблоки и кофе – рецепт джема на зиму

Такой мармелад является идеальным дополнением к сыру. Количество сахара зависит от сладости яблок: к кислым яблокам следует добавить больше солода. В кастрюлю с яблоками можно положить кусочек корицы, если вы любите ее аромат.

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Время: 90 минут

Порций: 2 литровые банки

Прекрасное сочетание / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

Приготовление:

Насыпьте кофе в чашку, залейте крутым кипятком. Дайте 5 минут настояться. Затем пропустите напиток через мелкое ситечко.

Натрите лимонную цедру и выдавите сок.

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками (можно натереть на крупной терке). Уложите в кастрюлю, добавьте сахар, кофе, лимонный сок и лимонную цедру.

Варите примерно 35 – 45 минут. Если яблоки выделили много сока, это время нужно увеличить и прогреть несколько минут на сильном огне помешивая, чтобы не подгорело.

Если кусочки яблок слишком велики и вы хотите получить идеально однородную консистенцию, взбейте все ручным блендером. Если по истечении этого времени мармелад станет слишком редким, варите его дольше, чтобы испарилась лишняя вода.