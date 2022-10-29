Ще такого не куштували: що вийде, якщо поєднати яблука та каву – рецепт джему на зиму
29 жовтня 2022 , 15:29Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Сирна дошка – це чудовий аперитив до вина та романтичної осінньої вечері при свічках. Найкращим доповненням до такої композиції стане яблучно-кавовий джем.
Такий мармелад є ідеальним доповненням до сиру. Кількість цукру залежить від солодкості яблук: до кислих яблук варто додати більше солоду. У каструлю з яблуками можна покласти шматочок кориці, якщо ви полюбляєте її аромат.
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Рецепт яблучно-кавового джему
Час: 90 хвилин
Порцій: 2 літрові банки
Прекрасне поєднання / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 1,2 кілограма яблук;
- 350 грамів цукру;
- 6 – 7 чайних ложок свіжозмеленої кави;
- 1 лимон.
Приготування:
- Насипте каву в чашку, залийте окропом. Дайте настоятися 5 хвилин. Потім пропустіть напій через дрібне ситечко.
- Натріть цедру лимона та видавіть сік.
- Яблука очистіть і наріжте невеликими шматочками (можна натерти на крупній тертці). Покладіть в каструлю, додайте цукор, каву, лимонний сік і лимонну цедру.
- Варіть приблизно 35 – 45 хвилин. Якщо яблука виділили багато соку, цей час потрібно збільшити і прогріти кілька хвилин на сильному вогні, помішуючи, щоб не підгоріло.
- Якщо шматочки яблук занадто великі і ви хочете отримати ідеально однорідну консистенцію, збийте все ручним блендером. Якщо після закінчення цього часу мармелад стане занадто рідким, варіть його довше, щоб випарувалася зайва вода.
- Перекладіть страву в банки, закрутіть кришкою і пастеризуйте, як інші консерви (нагріваючи в каструлі з водою або в духовці). Якщо ви використовуєте джем відразу, дайте йому охолонути і поставте в холодильник на 4 – 5 днів.