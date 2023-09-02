Этот соус заменит магазинный кетчуп: острая грузинская аджика – простой рецепт
2 сентября 2023, 17:50Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Аджика – это настоящий бриллиант восточной кухни, который придаст остроту и аромат вашим блюдам. Наслаждайтесь этим соусом в сочетании с мясом, рыбой или овощами.
Аджика – это острый соус, который имеет глубокий вкус и аромат, он является характерным блюдом для восточной кухни. Вы легко можете приготовить его дома с помощью нашего простого рецепта.
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Рецепт острой аджики
- Время: 1,5 часа
- Порций: 2 литра
Непревзойденно вкусно / Фото lady kitchenИнгредиенты:
– 3 килограмма помидоров;
– 1 килограмм красного перца;
– 1 – 2 перца чили;
– 2 луковицы;
– 150 грамм чеснока;
– пол килограмма моркови;
– полкилограмма яблок;
– пол стакана уксуса;
– пол стакана сахара;
– 4 чайные ложки соли;
– четверть стакана оливкового масла;
– специи: по 1 чайной ложке кориандра, полчайной ложки острого перца, молотого черного перца и по желанию шафрана.
Приготовление:
- Сначала подготовьте овощи: бланшируйте помидоры (например, опустите их на минуту в кипяток), очистите от кожуры, нарежьте четвертинками, удалите плодоножки и семена.
- Мякоть нарежьте кубиками.
- Перец разрежьте на 4 четверти, удалите семена, затем нарежьте кубиками.
- Очистите перец чили от косточек и мелко нашинкуйте.
- Очистите лук, чеснок, морковь и яблоки.
- Лук нарежьте кубиками, чеснок нашинкуйте, а морковь натрите на терке с большими отверстиями.
- Яблоки нарежьте кусочками и удалите сердцевину.
- Уложите все овощи на дно большой кастрюли и, накрыв крышкой, доведите до кипения на сильном огне. Не забудьте регулярно помешивать.
- После закипания добавьте добавки: уксус, сахар, соль, оливковое масло и специи.
- Перемешайте, накройте крышкой и готовьте около 1 часа. Время от времени помешивайте овощи во время варки.
- Измельчите овощи с помощью пестики для картофеля или перемелите их в кухонном комбайне на мелкие кусочки и варите под крышкой еще 1 час на немного меньшем огне, время от времени помешивая.
- Снимите крышку и готовьте примерно 1 час, снова периодически помешивая.
- Горячий соус разлейте в ошпаренные и сухие банки, закройте чистыми и сухими крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения. Храните в амбаре, подвале или кухонном шкафу.