Аджика – это острый соус, который имеет глубокий вкус и аромат, он является характерным блюдом для восточной кухни. Вы легко можете приготовить его дома с помощью нашего простого рецепта.

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Рецепт острой аджики

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 2 литра

Непревзойденно вкусно / Фото lady kitchen

Ингредиенты :

– 3 килограмма помидоров;

– 1 килограмм красного перца;

– 1 – 2 перца чили;

– 2 луковицы;

– 150 грамм чеснока;

– пол килограмма моркови;

– полкилограмма яблок;

– пол стакана уксуса;

– пол стакана сахара;

– 4 чайные ложки соли ;

– четверть стакана оливкового масла;

– специи: по 1 чайной ложке кориандра, полчайной ложки острого перца, молотого черного перца и по желанию шафрана.

Приготовление:

Сначала подготовьте овощи: бланшируйте помидоры (например, опустите их на минуту в кипяток), очистите от кожуры, нарежьте четвертинками, удалите плодоножки и семена.

Мякоть нарежьте кубиками.

Перец разрежьте на 4 четверти, удалите семена, затем нарежьте кубиками.

Очистите перец чили от косточек и мелко нашинкуйте.

Очистите лук, чеснок, морковь и яблоки.

Лук нарежьте кубиками, чеснок нашинкуйте, а морковь натрите на терке с большими отверстиями.

Яблоки нарежьте кусочками и удалите сердцевину.

Уложите все овощи на дно большой кастрюли и, накрыв крышкой, доведите до кипения на сильном огне. Не забудьте регулярно помешивать.

После закипания добавьте добавки: уксус, сахар, соль, оливковое масло и специи.

Перемешайте, накройте крышкой и готовьте около 1 часа. Время от времени помешивайте овощи во время варки.

Измельчите овощи с помощью пестики для картофеля или перемелите их в кухонном комбайне на мелкие кусочки и варите под крышкой еще 1 час на немного меньшем огне, время от времени помешивая.

Снимите крышку и готовьте примерно 1 час, снова периодически помешивая.

Горячий соус разлейте в ошпаренные и сухие банки, закройте чистыми и сухими крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения. Храните в амбаре, подвале или кухонном шкафу.